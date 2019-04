L'US Mondorf a définitivement assuré son avenir parmi l'élite à la faveur d'un court succès contre Etzella (1-0) dans une 22e journée marquée par le point concédé par le leader dudelangeois face à la lanterne rouge rumelangeoise. La Jeunesse a gagné au Cents.

L'USR freine le F91, la Jeunesse en profite, l'USM distance Etzella

L'US Mondorf a définitivement assuré son avenir parmi l'élite à la faveur d'un court succès contre Etzella (1-0) dans une 22e journée marquée par le point concédé par le leader dudelangeois face à la lanterne rouge rumelangeoise. La Jeunesse a gagné au Cents.

La course au titre n'a pas pris une coloration plus vive comme le laissait supposer le résultat du Fola samedi. Le club doyen a lâché deux points face à Rosport (1-1) au terme d’une partie de qualité fort moyenne. Les Eschois ont pris l’avance par Seydi et auraient dû plier la rencontre en première période.

Replié dans sa partie de terrain, Rosport a exploité à fond l’une de ses seules occasions de la partie. Biedermann a mis à profit un coup franc de Dallevedove pour offrir un point à ses couleurs. Une unité d’une importance considérable dans la lutte pour le maintien.

Gilles Feltes tente de freiner Moussa Seydi. Rosport a ralenti le Fola. Le titre s'envole pour le club doyen. Photo: Vincent Lescaut

Dudelange a manqué l’aubaine d’augmenter son avance en tête du classement. Dans le duel des extrêmes, le F91 a sauvé un point in extremis contre Rumelange (2-2). Aussi improbable que cela puisse paraître, l'USR a mené deux fois à la marque dans la Forge du Sud et il a fallu un but à la dernière minute de Cruz pour sauver la mise. Six points séparent toujours le champion en titre de son dauphin.

La course à l’Europe reste passionnante. Elle perd cependant des candidats, déclarés ou non, au fil des journées. Le Racing a ainsi mis hors-jeu l’Union Titus Pétange vendredi soir dans le premier match de la journée.

Le but de Daniel Da Mota replace le club de la capitale en embuscade.

Patrik Teixeira muselé par Henrique da Silva. Le Racing voit la vie en rose. Photo: Christian Kemp

La Jeunesse, elle, a mis à profit son déplacement au Cents pour renforcer sa place sur le podium et même talonner le Fola. Natami a inscrit le premier but du match juste après la demi-heure et est à la base du second marqué contre son camp par Papadopoulos. Le sort du RM Hamm Benfica, lui, semble scellé.

L'US Mondorf a bien digéré sa semaine mouvementée. Le départ de Paulo Gomes et le retour d'Arno Bonvini n'a pas déstabilisé un groupe qui s'est définitivement mis à l'abri d'une mauvaise surprise en fin de semaine. Olivier Marques a inscrit le seul but du match qui condamnera Etzella à se battre sur les deux fronts jusqu'au bout pour sauver sa peau parmi l'élite et tenter de créer l'exploit en finale de la Coupe de Luxembourg.

Differdange a poursuivi sa remontée vers les premières places en alignant une quatrième victoire de rang: 3-1 sur Hostert. Vandenbroeck et Garos ont fait sauter le verrou en première période avant qu'Almeida tue tout suspense. Les visiteurs ont sauvé l'honneur à la 76e minute par Serwy. Quant au duel entre Strassen et le Progrès dans le cadre de la course à l'Europe, il a tourné en faveur des Niederkornois 4-2.

Les résultats

Vendredi

Titus Pétange - Racing 0-1

Samedi

Fola - Rosport 1-1

Dimanche

RM Hamm Benfica - Jeunesse 0-2

Dudelange - Rumelange 2-2

Mondorf - Etzella 1-0

Differdange - Hostert 3-1



Strassen - Progrès 2-4



Le classement

23e journée - Mercredi 1er mai

16h: Rumelange - Strassen

16h: Hostert - Fola

17h: Rosport - Mondorf

18h: Jeunesse - Racing

18h: Etzella - Dudelange

18h: RM Hamm Benfica - Differdange

18h: Progrès - Titus Pétange