Coup de théâtre en Division 2 série 1! Avec le nul de Schieren à Gilsdorf et sa victoire (3-2) face à Ell c'est désormais l'USBC le dauphin du quasiment champion Useldange. En série 2, le Syra Mensdorf a validé son ticket pour la Division 1.

L'USBC vient à bout de Ell et dépasse Schieren, Mensdorf promu

Par Thibaut Goetz

Coup de théâtre en Division 1 série 1! Avec le nul de Schieren à Gilsdorf et sa victoire (3-2) face à Ell c'est désormais l'USBC le dauphin du quasiment champion Useldange. En série 2 le Syra Mensdorf a validé son ticket pour la Division 1 après les matchs nuls de ses trois poursuivants.



13 Joe Frisch (SC Ell) ajuste sa frappe. Photo: Stéphane Guillaume

Régnant sans partage sur la Division 2 depuis le début de saison et cela jusqu'au printemps avec l'émergence de la Jeunesse Useldange, Schieren n'est aujourd'hui même plus assuré de monter directement, endossant à la veille de l'ultime journée le rôle de barragiste que lui a laissé l'équipe en forme de cette fin de saison, l'US Berdorf-Consdorf. Les Jaune et Rouge ont dû batailler face au SC Ell (3-2) avec une fin de match folle, quatre buts ayant été inscrits dans le dernier quart d'heure.

Joao Pereira l'entraîneur de l'USBC résume la rencontre: «C'était un match assez équilibré, avec une victoire méritée pour nous. On a un peu joué avec la peur au ventre, on ne voulait pas perdre le match et on a atteint l'objectif. On a dû prendre des risques à la fin quand Ell menait 1-2.» Avant d'évoquer la lutte pour la montée dans cette série 1, et le Schieren - USBC de la dernière journée qui sera décisif dans la course à la montée: «Depuis l'entame du championnat, à la longue on a vu qu'il n'y avait que trois équipes devant, Useldange, Schieren et l'USBC. C'est dommage que ce soit Schieren ou nous parce que les deux équipes font vraiment un beau championnat. On n'est pas mal, on a fait un beau chemin, ça va se jouer sur un match qui sera une véritable finale. Il y a quand même aussi un petit côté règlement de compte avec ce match de Coupe de Luxembourg qui avait dû être rejoué. Le hasard fait bien les choses. Je suis très content de l’évolution de tout le groupe on est sur le bon chemin, il faut tenir.»



Joao Pereira tient sa revanche. Photo: Stéphane Guillaume

Stéphane Moutschen l’entraîneur du SC Ell était quelque peu déçu de l’issue de ce match: «C'est un sentiment mitigé qui prédomine, je pensais qu'on allait le gagner ce match. L'arbitrage a influencé le résultat final, tout s'est décidé en 5 minutes. Je n'ai pas l’habitude de chercher des excuses mais je pense que l’on a été lésés. Je n'en veux pas à l'arbitre mais il n'y avait pas penalty et puis il y avait hors-jeu sur le troisième but. On avait fait le plus dur en étant revenu, on a pris les devants, mais dans l'ensemble c'était un match qu'on a bien maîtrisé.»



Stéphane Moutschen, un goût amer en bouche. Photo: Stéphane Guillaume

ILS ONT DIT



Claude Leogrande (après la victoire 3-0 du Syra Mensdorf face à Ehlerange): «Un peu la tête dans les nuages, on a fait la fête. C’était spontané, on ne croyait pas qu’on le ferait hier, on était tous avec nos téléphones à la fin, on s’est éclaté, on était contents. La montée ce n’était pas prévu, on avait tous l’objectif de jouer le top 5 et à quelques matchs de la fin j’ai dit aux gars, maintenant on doit se faire récompenser de notre belle saison, que ce soit avec un barrage ou une montée, on a travaillé pour ça. Pour la saison prochaine il faut qu’on trouve des joueurs qui veulent venir… On a de belles installations, une bonne ambiance, mais on ne peut pas engager de joueurs en leur proposant beaucoup d’argent comme d’autres clubs. On va aller chercher des jeunes à gauche et à droite, le copain d’un copain, c’est comme ça que ça marche. Trouver un gardien numéro 1 c’est notre priorité car le nôtre arrête pour des raisons familiales, on s’active.»

Sébastien Marrasco (après le match nul d'Itzig 2-2 à Ehnen): «On a loupé le coche, c’était un match difficile, très athlétique, très physique, ils nous ont imposé des vrais duels et ils ont joué le match à fond. Le petit terrain n’avantage pas les équipes qui font du jeu, ce n’est pas une excuse ils se sont battus avec leurs qualités, chez nous on avait eu du mal aussi, on n’a pas été assez présent dans les duels, on n’a pas su refaire le même match que l’on a fait contre Mensdorf. On se doutait que tout allait se jouer samedi, on va jouer chez nous ce match à 100%, je fais confiance à mes joueurs. C’est un match qui va se jouer au mental. Bettembourg est dans le même cas de figure, ils sont obligés de gagner, celui qui abordera le mieux mentalement ce match aura un avantage. On va jouer sur un bon terrain, avec une bonne ambiance, c’est ces matchs-là qu’on aime! Il faut l’aborder sereinement et avec confiance, c’est cela qu’on va travailler, on ne va pas s’éterniser sur le match d’hier. C’est une finale, on doit jouer pour gagner! Jean-Marc Gattullo va bien préparer son équipe, ils ont fait une bonne phase retour, ils sont dans le coup et chapeau parce que c’était mal embarqué à la trêve.»

Jean-Marc Gattullo (après le match nul 1-1 de Bettembourg face à Munsbach): «C’est un match qu’on a rendu difficile, on doit mener 3-0 à la mi-temps, et eux marquent sur leur seule occasion. Alors on court après le score, on égalise à la 75e et ensuite on a encore 3 occasions qu’on ne concrétise pas, c’est notre problème en ce moment. Dimanche on avait aussi deux suspendus et un blessé, on va récupérer tout le monde pour samedi. On est des outsiders, ils ont des éléments expérimentés par rapport à nous, si jamais on arrive à aller chercher ce barrage ce serait une belle chose. On a perdu qu’un seul match sur la phase retour, j’espère que cela restera comme ça. On va essayer de le faire, tout le club est derrière nous. Souvent c’est les filles qui portent le club cette fois c’est nous, le comité nous soutient. J’ai aussi un super adjoint avec Eric Etienne, un adjoint qui est tout le temps là, et à fond derrière les joueurs. On est d’ailleurs reconduits tous les deux pour la saison prochaine, on va maintenant essayer d’aller chercher la cerise sur le gâteau.»