L'US Sandweiler a trouvé son «Boss»

Le club de Promotion d'Honneur s'est assuré les services d'un jeune joueur ivoirien: Jean-François Bosso (19 ans).

Après avoir évolué en Italie dans des équipes de divisions inférieures comme le BM Sporting, un club lombard, et plus récemment à l'AS Giana Erminio, une formation milanaise de Serie C, Jean-François Bosso a posé ses valises au stade Norbert Hubsch.

Bosso, milieu de terrain de 1,84 m, est la deuxième recrue hivernale de l'US Sandweiler qui s'est déjà assuré les services du défenseur français Jonathan Gadroy.

Après le 1er tour, Sandweiler occupe la 12e place de la Promotion avec 8 points à égalité avec les deux derniers du classement Erpeldange et Wormeldange. Le club va donc jouer sa survie durant le second tour de compétition.