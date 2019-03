Attendu comme le messie sur le front de l’attaque hostertoise, Corenthyn Lavie n’a pas encore secoué les filets adverses. Son club est avant-dernier au moment de se déplacer chez la lanterne rouge. «Mais ce ne sera pas encore décisif», assure l’ancien Virtonais.

L'US Hostert tarde à voir «Lavie» en rose

Corenthyn Lavie, que vous a-t-il manqué face au Progrès (0-1)?

Cela s’est joué à pas grand-chose. Le Progrès a été dangereux dans ses temps forts et est parvenu à inscrire ce but alors que nous, pas! J’ai pourtant eu une balle de but mais le gardien a bien joué le coup. C’est dommage.

Etait-ce votre match le plus abouti depuis la reprise?

Oui, on a retrouvé une base défensive très solide. Il va falloir s’appuyer là-dessus pour la fin du championnat. On travaille beaucoup à l’entraînement pour être efficace devant et je suis sûr que ça va payer.

L'USH a précisément peiné dans le secteur offensif avant la trêve. Votre arrivée a généré beaucoup d'espoirs. Ressentez-vous une pression supplémentaire?

Pas spécialement. Ce n'est que du football. Un sport que j'aime. Et j'estime que ce n'est pas la peine de se mettre la pression lorsqu'on aime ce qu'on fait.

Vous avez fait bonne impression en préparation en marquant à plusieurs reprises. En championnat, c'est une autre paire de manches, non?

Non, pas spécialement. Les amicaux sont faits pour retrouver la forme. Je pars du principe que le travail payera tôt ou tard.

En attaque, vous avez été associé à Desevic et Dango, deux types de joueurs différents. Lequel vous convient le mieux?

On a besoin de styles différents. Je peux m’adapter à tous les styles. Cela nous permet d’avoir plusieurs cordes à notre arc. Il faut juste retranscrire ce qu’on fait à l’entraînement.

Le déplacement à Rumelange ce vendredi, c’est un quitte ou double?

Non car il reste beaucoup de matches. Mais oui, c’est très important de le gagner.

Vous découvrez le championnat grand-ducal. Que vous inspire-t-il?

C’est une compétition intéressante qui mériterait d'être vue par plus de personnes. C’est un peu plus physique que ce que j’ai connu à Virton.

Quel souvenir gardez-vous de votre passage à Virton?

Ce n’est pas terminé. Je suis prêté six mois à Hostert. Mon passage en Gaume a été bénéfique. J’ai très peu joué mais quand je l’ai fait j’ai été décisif. J’ai appris, je me suis enrichi et je me suis forgé un moral encore plus dur.

Considérez-vous Hostert comme un tremplin?

Je suis ici pour accumuler du temps de jeu, pour m’épanouir et pour retrouver le plaisir. Je vis au jour le jour. On verra à la fin de la saison.

Que manque-t-il à votre club pour mieux faire?

Sur les trois premiers matches, il nous a manqué l’efficacité. On doit régler ça.



Les rencontres de la 17e journée

Vendredi 15 mars à 19h30

Jeunesse - Dudelange



Vendredi 15 mars à 20h

Strassen - Mondorf



Union Titus Pétange - Fola



Progrès - RM Hamm Benfica



Rumelange - Hostert



Racing - Differdange



Dimanche 17 mars à 16h

Etzella - Rosport