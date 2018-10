Très peu de surprises en seizièmes de finale de la Coupe de Luxembourg. Quatre clubs de l'élite sont passés à la trappe dont le Titus Pétange surpris par l'US Esch. Le chemins du Racing, de l'US Hostert et de Rumelange s'arrêtent là aussi.

L'US Esch se paie le Titus Pétange, Bertrange rescapé de la Division 1

(tof). Le vainqueur sortant de la Coupe de Luxembourg et le finaliste ne verront pas le stade des huitièmes de finale. Le Racing s'est fait surprendre par Differdange dans le choc des seizièmes de finale. Arno Bonvini a fait rentrer Patrick Worré pour la séance de tirs au but. Un coup de poker payant alors que les deux équipes s'étaient quittées dos à dos au terme du temps réglementaire et de la prolongation (2-2).

Patrick Worré héros differdangeois! Le gardien est entré pour la séance de tirs au but et son club s'est qualifié. Photo: Ben Majerus

L'US Hostert s'est elle inclinée au Progrès un but à rien. Les Jaune et Noir ont tellement grillé de jokers en championnat que la Coupe devient petit à petit un must. La surprise du jour est venue de Lallange où l'US Esch a terrassé le Titus Pétange en prolongation. Le club du Bassin Minier est l'un des quatre de l'élite à refermer précocement le chapitre de la Coupe avec le Racing, Hostert et Rumelange.

Le club entraîné par Sven Loscheider s'est lourdement incliné (1-4) contre Strassen et ne s'appuiera pas sur ce match pour se relancer après une première partie de championnat compliquée.

Dudelange n'est pas tombé dans le piège de Sandweiler et Bertrange est le dernier club de division inférieure à toujours figurer au casting.

Samedi, les deux clubs eschois avaient fait le travail pour se qualifier avec notamment un récital offensif du Fola chez le Petit Poucet, Bourscheid.

David Soares et la Jeunesse ont retrouvé le chemin de la victoire à Bascharage. Photo: Stéphane Guillaume

Les résultats

Samedi

Bourscheid - Fola 1-16

Käerjéng - Jeunesse 0-5

Dimanche

Mertert-Wasserbillig - Wormeldange 5-1

Progrès - Hostert 1-0

Sandweiler - Dudelange 0-6

US Esch - Titus Pétange 2-1 (a.p.)

Canach - Bissen 0-2

Mamer - Mühlenbach 0-1

CeBra - Etzella 0-2

Bertrange - Aischdall 3-2

Swift - Mondorf 1-3

Erpeldange - RM Hamm Benfica 2-6 (a.p.)

Rodange - Rosport 1-1 (7-8 t.a.b)

Kayl-Tétange - Wiltz 1-1 (2-3 t.a.b)

Racing - Differdange 03 2-2 (4-5 t.a.b)

Rumelange - Strassen 1-4