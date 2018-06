L'Uruguay, vainqueur du Portugal (2-1) samedi à Sotchi, a rejoint la France en quart de finale du Mondial-2018 en Russie.

L'Uruguay en quart contre la France

(AFP) - L'Uruguay rencontrera la France en quart de finale du Mondial-2018, après avoir sorti en 8e le Portugal (2-1) de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe en titre, grâce à un doublé d'Edinson Cavani, qui est plus tard sorti blessé, samedi à Sotchi.

Les Bleus avaient éliminé un peu plus tôt l'Argentine (4-3). France-Uruguay se jouera vendredi à Nijni Novgorod (14h00). Messi et Cristiano Ronaldo hors course, le Mondial-2018 vient de perdre 10 Ballons d'or (5 chacun).



Voilà donc les champions d'Europe portugais renvoyés chez eux, après les vice-champions du monde argentins, après les champions du monde allemands. Et voilà l'Uruguay de retour en quarts du Mondial pour la première fois depuis 2010, avec l'insolente jeunesse française sur la route du vieux et madré sélectionneur Oscar Tabarez vendredi prochain.

Tabarez (71 ans) avait prévenu vendredi que gagner un match ennuyeux ne l'ennuyait guère. Son équipe a presque tout bien fait défensivement, mis à part un mauvais marquage sur le but de la tête de Pepe. Et cela promet un sacré casse-tête offensif pour le sélectionneur français Didier Deschamps.