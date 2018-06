La dernière journée du groupe A à la Coupe du monde russe a salué la nette victoire de l'Uruguay trois buts à zéro face à la Russie, alors que les deux pays étaient d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, et le succès à la dernière seconde de l'Arabie saoudite sur l'Egypte (2-1).

L'Uruguay coiffe la Russie à la première place du groupe A

La dernière journée du groupe A à la Coupe du monde russe a salué la nette victoire de l'Uruguay trois buts à zéro face à la Russie, alors que les deux pays étaient d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, et le succès à la dernière seconde de l'Arabie saoudite sur l'Egypte (2-1).

C'était la clôture du groupe A, ce lundi après-midi au Mondial en Russie.



Dans le match entre équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, l'Uruguay a infligé au pays-hôte sa première défaite. L'incontournable Luis Suarez, dès la 10e minute, puis un autobut de Denis Cheryshev (23e) ont rapidement plongé la Russie dans le doute, tandis qu'Igor Smolnikov quittait prématurément la pelouse de Samara pour un deuxième carton jaune reçu après 36 minutes.



Contrainte d'évoluer à dix contre onze pendant presque une heure de jeu, la sélection de Stanislav Cherchesov n'a jamais été en mesure de réagir. Pire, elle encaissait un troisième but anecdotique tout en fin de match, oeuvre d'Edinson Cavani (3-0, 90e). Avec trois victoires en trois matches, l'Uruguay réalise le sans-faute parfait (9 points sur 9).



Parallèlement, et pour l'honneur, l'Arabie saoudite a pris le meilleur sur l'Egypte par deux buts à un, grâce à un but inscrit dans le temps additionnel (90+4) par Salem Al-Dawsari, tandis que la star égyptienne de Liverpool, Mohamed Salah avait ouvert la marque en faveur des Pharaons à la 23e minute. L'Egypte termine donc avec un zéro pointé, et n'a toujours pas remporté la moindre rencontre de Coupe du monde dans son histoire.



L'Uruguay disputera son huitième de finale contre le deuxième classé du groupe B samedi à 20 heures à Sotchi, tandis que la Russie affrontera le premier du groupe B, samedi également, à 16 heures à Moscou. Dans le groupe B précisément, se joueront ce soir (20h) les matches Iran - Portugal et Espagne - Maroc. Le Portugal, l'Espagne et l'Iran peuvent encore prétendre aux deux places qualificatives.