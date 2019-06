La charnière centrale du début de saison dernière (Carnevalli-Da Mata) désintégrée, l'Union Titus Pétange cherche à se reconstruire. La défense prend forme avec l'arrivée d'un joueur axial en provenance du Havre et formé au PSG.

L'Union Titus Pétange recrute un joueur formé au PSG

Christophe NADIN La charnière centrale du début de saison dernière (Carnevalli-Da Mata) désintégrée, l'Union Titus Pétange cherche à se reconstruire. La défense prend forme avec l'arrivée d'un joueur axial en provenance du Havre et formé au PSG.

Allan Hauguel est pétangeois. Le jeune (20 ans) et grand (1,89 m) défenseur central de la réserve havraise avec qui il vient de disputer une saison complète en National 2, s'est engagé avec le club du Bassin Minier pour deux saisons avec une option d'un an de plus.

Propre à la relance, le Français devrait former avec Jules Diouf la charnière centrale du Titus la saison prochaine. Hauguel a été formé au PSG jusqu'à ses 15 ans avant de débarquer au Havre avec qui il a notamment été champion de France U19 en 2017.

Hauguel est la huitième recrue pétangeoise après Mathis Fonovich (Rushall Olympique/GBR), Joël Kalonji-Kalonji (Mouscron/BEL), Abdoul Aziz Kaboré (US Fleury Foot), Kevin Kerger (Progrès), Idir Mokrani (RM Hamm Benfica), Miguel Palha (Vilaverdense/POR) et Mike Schneider (Progrès). La neuvième si le transfert de Robin Peeters (Geel/BEL) finit par aboutir.