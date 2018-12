Ce n'est nullement une surprise. Ses heures à l'Union Titus Pétange semblaient comptées et son sort scellé: le Portugais Baltemar Brito (67 ans) n'est plus l'entraîneur du septième classé de BGL Ligue.

L'Union Titus Pétange et Baltemar Brito se séparent

Jean-François COLIN Ce n'est nullement une surprise. Ses heures à l'Union Titus Pétange semblaient comptées et son sort scellé: le Portugais Baltemar Brito (67 ans) n'est plus l'entraîneur du septième classé de BGL Ligue.

Un triste match nul 0-0 à Rumelange le 25 novembre l'avait fragilisé. Un autre partage, 1-1 à domicile dimanche dernier contre Etzella, l'a achevé. L'Union Titus Pétange et son entraîneur, Baltemar Brito ont décidé de mettre un terme à leur collaboration d'un commun accord.



A la trêve, le club pétangeois navigue dans le ventre mou du classement de BGL Ligue, à une anonyme septième place avec 18 points en 13 matches, et est d'ores et déjà sorti de la Coupe de Luxembourg, loin de ses ambitions affichées en début de campagne. Baltemar Brito était arrivé dans le club minier lors du dernier mercato hivernal pour donner un côté plus professionnel à la fonction en raison notamment du nombre de joueurs «pros».



Après Thomas Klasen au Fola et Paolo Amodio au Progrès, Baldemar Brito est le troisième cornac de l'élite du football luxembourgeois à devoir quitter ses fonctions cette saison.



L'UTP pourrait installer prochainement Carlos Fangueiro dans le rôle de coach. Coordinateur des jeunes depuis le début de saison, le Portugais combine cette fonction avec celle de directeur sportif. Or, le club a acté la venue de Yassine Benajiba dans ce rôle, il y a quelques semaines.

Nico Barnabo, membre du conseil d'administration du club, se contente de glisser: «Avec la trêve hivernale, nous avons maintenant un peu de temps devant nous pour dénicher un successeur. Nous disposons de plusieurs options et n'avons donc aucun stress.»