La BGL Ligue retrouve le chemin des terrains après une pause de trois semaines. La 12e journée propose un débat intéressant entre la Jeunesse et le leader pétangeois. Au Jos Nosbaum, Dudelange reçoit Strassen avant son échéance européenne de jeudi.

L'Union Titus Pétange en test à la Frontière

Après trois semaines d'interruption - à l'exception de deux rencontres d'alignement jouées mardi et mercredi - consacrées à la Coupe et à la sélection, la BGL Ligue reprend ses droits ce week-end avec la 12e journée, la pénultième des matches aller.

C'est chez une Jeunesse (7e, 15 pts) fragilisée par son revers en semaine à Strassen (0-1) et dégringolée en milieu de classement que le leader pétangeois se rend ce dimanche. A la Frontière, Brito, Kouamé, Lapierre sont blessés, tandis que Carlos Fangueiro peut compter sur sa troupe au grand complet.

Jeff Strasser sur la touche

Le test reste en tout cas intéressant pour voir si l'Union Titus (1er, 28 pts), éliminé en Coupe, peut tenir la cadence de son poursuivant direct aux dents longues. Le Fola (2e, 25 pts), puisque c'est de lui qu'il s'agit, évoluera également en déplacement, du côté de l'US Hostert (12e, 9 pts), actuel barragiste.

Orphelins de leur cornac, Jeff Strasser, suspendu pour trois rencontres suite aux incidents ayant émaillé la fin de match contre... Pétange le 1er septembre dernier, et peut-être sans leur buteur Moussa Seydi (9 buts), incertain, les Eschois du Gaalgebierg se rappelleront qu'ils l'avaient emporté difficilement 3-2 la saison passée au Gréngewald.

Le Progrès Niederkorn de Mayron de Almeida (à g., en jaune) devrait profiter de la visite de Mühlenbach pour engranger trois nouveaux points Photo: Ben Majerus

Troisième larron du podium, le Progrès (3e, 24 pts) et sa défense de fer (9 buts encaissés) reçoit dès samedi (17h) Mühlenbach (10e, 10 pts) sans Bah, Borges, Ferino, Matias, ni Vogel. Comme Hostert, les Blue Boys luttent âprement pour leur survie au sein de l'élite grand-ducale. Blessé, le milieu Sofiane Rouane ne sera pas du déplacement au stade Jos Haupert.

Que va faire l'énigmatique F91 Dudelange (6e, 16 pts) dans son stade Jos Nosbaum face à une formation de Strassen (4e, 18 pts) en plein boom, qui le précède de deux unités dans la hiérarchie? Bien malin qui pourrait sonder l'équipe de Bertrand Crasson quatre jours avant un débat capital face aux Chypriotes de l'APOEL Nicosie en Europa League.

Le mentor belge ne tire en tout cas pas de plan sur la comète. «Il ne sert à rien de regarder trop loin en avant. Le plus important est de bien terminer le premier tour et d'accumuler le plus de points possible pour réduire la marge avec le sommet du classement. Ce n'est qu'après la trêve hivernale que tomberont les décisions.»

Bertrand Crasson, le regard déjà tourné vers l'APOEL Nicosie? SPhoto: Sakispress

A Dudelange, tout le monde est au poste, tandis que le Japonais Hayasaka manque à l'appel du côté de l'UNA, invaincu depuis cinq matches et où Manuel Correia entend «continuer à profiter de ce parcours positif, tout en gardant les pieds sur terre.»

Après avoir battu Rosport (1-0) mardi en match d'alignement, la lanterne rouge rodangeoise (14e, 8 pts), pire défense de BGL Ligue (30 buts), et qui a pour la première fois tenu le zéro derrière, tâchera d'en faire de même face à un autre concurrent direct, Mondorf (9e, 12 pts). Muric et M. de Sousa sont absents dans les rangs du FCR91, tandis que Benhemine, Coimbra et C. de Sousa sont douteux du côté des Vert et Noir.

Nous voulons revenir à la quatrième place avant la trêve et passer l'hiver en Coupe de Luxembourg

Autre actuel descendant au classement, Etzella (13e, 8 pts) rend visite à un Racing (8e, 14 pts) toujours aussi inconstant. Tous deux blessés, Holter (RFCUL) et Pimentel louperont le débat.

Enfin, Rosport (11e, 10 pts) accueille en bord de Sûre le FC Differdange 03 (5e, 17 pts), qui reste sur une piètre série de quatre défaites et un nul. Un bilan qui n'ôte toutefois pas les ambitions chez Paolo Amodio: «Il est important que mon équipe retrouve son football. Nous voulons revenir à la quatrième place avant la trêve et passer l'hiver en Coupe de Luxembourg.» Le coach du FCD03 devra composer sans Jänisch, Lohei, ni Osmanovic, alors que Buch est incertain.

Momar N'Diaye (à g., en rouge) et le FC Rodange 91 accueillent Mondorf pour un nouveau match à six points, tandis que le Victoria Rosport de Michel Bechtold (à dr., en blanc) reçoit le FC Differdange 03 Photo: Stéphane Guillaume

Le programme de la 12e journée

Samedi à 17 heures

Progrès Niederkorn - BB Mühlenbach

Dimanche à 16 heures

US Hostert - CS Fola Esch

FC Rodange 91 - US Mondorf

Victoria Rosport - FC Differdange 03

F91 Dudelange - UNA Strassen

Racing FCUL - Etzella Ettelbruck

Jeunesse Esch - Union Titus Pétange