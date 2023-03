L’UTP a mis fin au brevet d’invincibilité d’Hesperange et a relancé le suspense en tête du championnat alors que le Fola a été héroïque samedi soir.

19e journée de BGL Ligue

L’Union Titus Pétange décroche le scoop, le Fola fait aussi la une

Christophe NADIN L’UTP a mis fin au brevet d’invincibilité d’Hesperange et a relancé le suspense en tête du championnat alors que le Fola a été héroïque samedi soir.

L'exploit

L’Union Titus Pétange tient le scoop de l’année. Le club du Bassin Minier est le premier à avoir fait tomber Hesperange cette saison. Ce n’est peut-être qu’une demi-surprise finalement puisque l’UTP avait déjà causé des misères au Swift au match aller en menant de deux buts. L’équipe du Holleschbierg avait sauvé sa peau sur le fil (3-3). Cette fois, le miracle n’a pas eu lieu.

Cueilli à froid par des réalisations d’Artur Abreu sur penalty et de Kempes Tekiela d’une frappe croisée, Hesperange n’est jamais parvenu à recoller au score malgré une perle signée Ken Corral qui a eu le mérite de remettre le club visiteurs sur les bons rails. L’égalisation ne tomba jamais malgré trois tentatives qui échouèrent sur la transversale. Réduit à 10 alors qu’il restait plus d’une demi-heure à jouer, l’Union Titus Pétange a souffert et a sorti toutes les ficelles de son sac pour gagner le temps nécessaire à l’exploit.

Les Bleus finirent même la rencontre à neuf lorsque Jérémy Muller adressa un second carton jaune à Alexander Laukart. L’arbitre sortit en tout 20 cartons jaunes dont deux à des personnes du banc de touche. Preuve supplémentaire de la nervosité qui avait fini par contaminer tout le monde. C’est la troisième fois en deux ans que l’UTP met des bâtons dans les roues du Swift. Le club entraîné par Yannick Kakoko donne ainsi un coup de main à Dudelange qui revient à deux points du leader. Ironie du calendrier, Pétange s’en ira défier le champion en titre samedi prochain avec l’idée de prendre au moins un point pour rester dans la course à l’Europe.

L’homme

Il est toujours difficile d’isoler une personne lorsqu’un collectif tourne à plein régime et porte une équipe. Pourtant, Lucas Correia mérite une attention particulière ce week-end. L’ailier de poche du Fola n’a que 20 ans mais symbolise le vent de révolte qui s’est levé sur les hauteurs d’Esch-sur-Alzette.

Samedi, alors que son club était malmené par Differdange, il sonna la charge pour donner un premier ballon de but à Issam El Alami, d’un an son cadet. Puis, dans un raid amorcé sur la droite et poursuivi dans l’axe, il poussa un défenseur visiteur à la faute. Bruno Correia profita de l’offrande pour placer le Fola aux commandes (2-1).

C’est encore lui qui déposa le ballon sur la tête de Jordan Tawaba en frappant un corner à la dernière minute du temps réglementaire (3-2). Lucas Correia est resté fidèle à son club dans la tempête qui a soufflé tout au long du premier tour. Il récolte aujourd’hui les fruits d’une abnégation de tous les instants qui vient de sortir le Fola de la zone dangereuse pour la première fois depuis longtemps. La partie est loin d’être gagnée, mais avec cet état d’esprit, le club doyen soulèvera encore d’autres montagnes.

La série

Niederkorn avance comme un poids lourd lancé à vive allure et que personne ne semble en mesure d’arrêter. Le Progrès a distancé Wiltz (3-0) en une seule mi-temps pour signer un huitième succès consécutif en championnat. Une victoire qui ne rapproche par les Jaune et Noir de Dudelange, vainqueur à Strassen, mais qui réinstallent une belle distance de six points avec Racing, candidat déclaré lui aussi au podium et qui a dilapidé toute l’énergie déployée dimanche dernier pour battre Dudelange. Ce dimanche, le club de la capitale a été tenu en échec par Käerjéng (1-1). Alors qu’il avançait à pas feutrés depuis le début du championnat, l’Union Titus Pétange a cette fois klaxonné pour doubler le Racing. Difficile de rester discret quand on se paie le scalp d’un leader jusque-là invaincu.

Le chiffre

5. Le retour de l’hiver a semble-t-il réchauffé les esprits sur les pelouses de BGL Ligue. Cinq joueurs ont rejoint les vestiaires avant leurs coéquipiers. La palme revenant aux deux matchs phares du dimanche. A Strassen, l’équipe locale s’est d’abord retrouvée en infériorité numérique à la suite des deux cartons jaunes reçus par Nicolas Perez mais le Dudelangeois Ismaël Sidibé a lui reçu directement le rouge. A Pétange, l’équipe locale a fini à 9 à la suite des exclusions de Jérémy Mawatu et d’Alexander Laukart mais elle a terrassé le leader hespérangeois.

Les résultats

Le classement





