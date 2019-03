Histoire de se mettre en jambes avant les trois coups des éliminatoires du Championnat d’Europe 2020, contre la Lituanie, vendredi à 20h45, les internationaux luxembourgeois rencontrent l’Union Saint-Gilloise ce mardi soir à Bissen (19h).

L’Union Saint-Gilloise sparring partner de l’équipe nationale

Histoire de se mettre en jambes avant les trois coups des éliminatoires du Championnat d’Europe 2020, contre la Lituanie, vendredi à 20h45, les internationaux luxembourgeois rencontrent l’Union Saint-Gilloise ce mardi soir à Bissen (19h).

(DH). - Le début des matches de qualification pour l’Euro 2020 approche à grands pas. Avant le venue de la Lituanie, vendredi au stade Josy Barthel, puis de l’Ukraine, lundi (20h45), les internationaux rencontrent l’Union Saint-Gilloise (D1B belge) au terrain Klengbousbierg, à Bissen ce mardi (19h).

Cette rencontre de préparation remplace le match contre les Allemands de Sandhausen (deuxième Bundesliga) qui aurait dû se jouer le 6 mars mais qui avait été annulé en raison de la réticence des clubs de BGL Ligue à libérer leurs joueurs. C’est donc un des ancien club du président Paul Philipp qui vient donner la réplique à une équipe nationale qui disposera d’une grande partie de ses professionnels.

Réunis en stage à Lipperscheid, depuis samedi, Luc Holtz a vu arriver ses pros au compte-gouttes. Laurent Jans, Christopher Martins et Vincent Thill, dont les équipes ont joué vendredi soir en championnat, ont été les premiers a rejoindre les représentants de BGL Ligue.

Maxime Chanot, quant à lui, a joué dimanche soir avec New York City et ne devrait pas être concerné par cette revue des troupes. Luc Holtz, en conférence de presse mercredi, avait annoncé que ses joueurs disputeront «au maximum une mi-temps» et qu’il avait «planifié certaines organisations et certaines animations en rapport avec les prochains adversaires».

Victime d’une grosse contusion à une cheville, samedi soir à Seraing, Aurélien Joachim ne devrait pas être de la partie et continuera de soigner sa malléole endolorie.

Vahid Selimovic, lui aussi est blessé, mais le défenseur de l’Apollon Limassol qui a opté pour le Luxembourg a d’ores et déjà déclaré forfait.

Les 23 joueurs retenus pour l’ouverture des éliminatoires

Gardiens: Anthony Moris (Excelsior Virton / BEL), Ralph Schon (UNA Strassen), Tim Kips (1.FC Magdebourg U19 / ALL).

Défenseurs: Dirk Carlson (Grasshopper Zurich II / SUI), Maxime Chanot (New York City FC / USA), Lars Gerson (IFK Norrköping / SUE), Laurent Jans (FC Metz / FRA), Enes Mahmutovic (Middlesbrough FC / GBR), Kevin Malget (F91 Dudelange), Mathias Jänisch (FC Differdange 03).

Milieux de terrain: Leandro Barreiro (FSV Mayence / ALL), Florian Bohnert (FK Pirmasens / ALL), Christopher Martins (ESTAC Troyes / FRA), Mario Mutsch (Progrès Niederkorn), Danel Sinani (F91 Dudelange), Aldin Skenderovic (Elversberg/ALL), Olivier Thill (FK Oufa / RUS), Vincent Thill (Pau FC / FRA).

Attaquants: Stefano Bensi (Fola), Daniel Da Mota (Racing FCUL), Aurélien Joachim (Excelsior Virton / BEL), Gerson Rodrigues (Jubilo Iwata /JAP), Dave Turpel (F91 Dudelange).