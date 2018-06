Champion de Division 2, Série 2, l'Union Remich-Bous accueille un nouveau coach, un nouvel entraîneur des gardiens, un nouveau kiné et quatre joueurs. De quoi aborder la D1 le vent en poupe.

L'Union Remich-Bous s'offre un nouveau staff technique et quatre renforts

Jean-François COLIN

Après son départ impromptu en mars dernier de l'AS Luxembourg-Porto, Nuno De Almeida (33 ans) rebondit comme coach du côté de la Moselle. A l'URB, il pourra compter sur Hélder Rente comme entraîneur des gardiens, tandis que Antonio Marino est le nouveau kiné des Jaune et Noir.

Rayon effectif, quatre arrivées sont à signaler: l'arrière-gauche Milton da Fonseca (21 ans) débarque du F91 Dudelange, via l'AS Luxembourg-Porto, le milieu de terrain Ken Kartheiser (20 ans) provient des Red Boys Aspelt après avoir été formé au Swift Hesperange, et le jeune (18 ans) Michael Omosanya est un attaquant d'origine nigériane, pur produit dudelangeois, qui a d'ailleurs disputé l'UEFA Youth League avec les jeunes de la Forge du Sud et enfin Pedro De Almeida qui débarque de l'ASL Porto.