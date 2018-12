Sensation en Coupe de Belgique! Deux clubs de Division 1B se sont qualifiés pour les demi-finales. Le FC Malines, mais surtout l'Union Saint-Gilloise, qui a sorti Genk mercredi soir aux tirs au but.

L'Union, l'ancien club de Paul Philipp, en demi-finale de la Coupe

Christophe NADIN

Le Parc Duden a vibré mercredi soir. L'antre de l'Union Saint-Gilloise, situé dans la commune de Forest en périphérie bruxelloise, a été le théâtre d'une surprise de taille. Les Jaune et Bleu ont sorti la meilleure équipe du moment en Belgique, le KRC Genk, en quart de finale de la Coupe de Belgique.

Les deux équipes se sont livré un joli mano a mano pour se quitter sur le score de deux buts partout après le temps réglementaire et la prolongation. Les Bruxellois ont fait la différence aux tirs au but (4-3).

Cette qualification a fait beaucoup de bruit dans le Royaume, entraînant un élan de sympathie pour ce club de tradition au palmarès bien fourni (11 titres, deux coupes), mais disparu du devant de la scène depuis de nombreuses années.

Cet exploit ne laissera pas non plus insensible Paul Philipp. L'actuel président de la FLF a porté le maillot du club deux fois quatre années (70-74 et 76-80). En demi-finale, l'Union se frottera à l'autre club de Division 1B, le FC Malines, tombeur de Courtrai.

Le dernier carré est complété par La Gantoise et Ostende, vainqueurs respectifs de Saint-Trond et Eupen. Les demi-finales se joueront en matches aller-retour.