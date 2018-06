Retour à Bascharage pour Roland Schaack! L'ancien défenseur revient là où il a passé cinq saisons pour tenter de relancer le club fusionné vers la course à la BGL Ligue. L'UNK a échoué il y a quelques semaines dans le barrage qui l'opposait à Rosport.

L'UN Käerjéng officialise Roland Schaack

Christophe NADIN Andrzej Jankowski sera son adjoint.

Retour à Bascharage pour Roland Schaack! L'ancien défenseur revient là où il a passé cinq saisons pour tenter de relancer le club fusionné vers la course à la BGL Ligue. L'UNK a échoué il y a quelques semaines dans le barrage qui l'opposait à Rosport.

L'opération sauvetage réussie à Strassen n'avait pas suffi à convaincre les dirigeants du club de BGL Ligue de prolonger leur entraîneur. Celui qui a porté les maillots de Rumelange et de la Jeunesse comme joueur avant d'embrasser une carrière d'entraîneur à la tête des U21 de la FLF se remet donc au service du club où il a passé le plus de temps à entraîner (janvier 2010- février 2015). Avant il avait dirigé Differdange puis Grevenmacher et Strassen après son premier passage à l'UNK.



Roland Schaack sera assisté par Andrzej Jankowski, l'ancien joueur de Schieren et Erpeldange avec qui il avait déjà travaillé au CSG. Claude Herrig s'occupera des gardiens. Käerjéng s'est pour l'instant montré discret sur le marché des transferts en recrutant le seul Ricky Borges au Progrès.