L'Union cycliste internationale a révélé le nouveau calendrier international mardi. L'instance internationale a réussi le tour de force de faire tenir en quinze semaines un programme qui devait s'étaler sur sept mois et a conservé l'épreuve grand-ducale pour la rentrée des classes.

L'UCI maintient le SkodaTour de Luxembourg en septembre

(DH avec AFP) - L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé mardi le calendrier pour le reste de la saison 2020. Un programme revu et corrigé en raison de la pandémie de covid-19, mais dense et attractif, du moins sur le papier. Et comme prévu, le Giro (3 – 25 octobre) et la Vuelta (20 octobre – 8 novembre) vont se chevaucher. Quant au 80e SkodaTour de Luxembourg, il est maintenu en dates du 15 au 19 septembre, mais amputé de son habituel prologue.



🗓2020 UCI International Road Calendar | Update



👉Men’s and Women’s races for the following classes: UCI ProSeries, Class 1, Class 2, UCI Nations’ Cup, Under-23, Junior categories, and criteriums.



More info 🔗 https://t.co/bCsP6HG1v2 pic.twitter.com/BT1OhNNFD7 — UCI (@UCI_cycling) May 19, 2020

Quelques épreuves, à l'image du Tour de Suisse ont donné rendez-vous à 2021 alors que d'autres, comme le Dauphiné et le Tour d'Espagne ont réduit la voilure. Pour ce qui est du coup d'envoi de ce qui ressemble à une nouvelle saison, ce sont les ProSeries, le nouveau deuxième niveau international, qui ouvriront le bal avec le Tour de Burgos, maintenu à ses dates initiales (28 juillet-1er août).

Dans ce contexte particulier, l'UCI a toutefois précisé que les épreuves feront l'objet d'une «évaluation continue en fonction des développements de la situation sanitaire mondiale». Et cela vaut bien entendu pour le Tour de France, replacé du 29 août au 20 septembre.

Pour ce qui est encore de l'Hexagone, c'est la Route d'Occitanie qui sera la première course française d'importance, du 1er au 4 août. En plus du Dauphiné, course WorldTour (niveau mondial), trois courses par étapes figurent au programme du mois d'août avant le départ du Tour de France prévu le 29 août à Nice: Route d'Occitanie, Tour de l'Ain et Tour du Limousin.

C'est officiel, le calendrier de la suite de la saison 2020 a été rendu public par l'@UCI_cycling. Retrouvez ici les courses 🇫🇷 prévues entre le 01/08 et le 25/10.



Remarque : la tenue du Tour du Limousin et du Mercan'Tour Classic sous réserve des dates des Championnats de France pic.twitter.com/APGoUvTFdS — LNC (@LNC_CYCLISME) May 19, 2020





La fédération internationale a ajouté qu'elle procéderait, le cas échéant, "aux ajustements requis des calendriers WorldTour" (messieurs et dames) à l'occasion des prochaines réunions du Conseil du cyclisme professionnel (CCP) et du comité directeur de l'UCI les 9 et 10 juin.

