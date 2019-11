Le Grand-Duché aura deux participants à la course en ligne des Jeux de Tokyo en 2020. Christine Majerus, quant à elle, pourrait doubler les épreuves réservées aux dames.

L'UCI attribue quatre places au Luxembourg pour les JO

Le Grand-Duché aura deux participants à la course en ligne des Jeux de Tokyo en 2020. Christine Majerus, quant à elle, pourrait doubler les épreuves réservées aux dames.

(DH) - D'après la répartition des quotas communiqués lundi par l'Union cycliste internationale (UCI), le Luxembourg a obtenu deux places pour la course en ligne messieurs des JO de Tokyo, en 2020. En revanche, la Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FSCL) n'aura pas de représentant pour le contre-la-montre.

La Belgique, la France, la Colombie, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas ont bénéficié de cinq places, le maximum possible, pour la course en ligne. L'épreuve, qui réunira 130 participants, aura lieu le 25 juillet, six jours après l'arrivée du Tour de France.

Chez les dames, 67 participantes s'élanceront pour la course en ligne. On devrait y retrouver Christine Majerus. La Luxembourgeoise, qui a épinglé le Boels Ladies Tour à son palmarès, pourrait aussi prendre part au contre-la-montre puisque le Luxembourg a hérité d'une des 25 places disponibles.

C'est maintenant à la FSCL de composer sa sélection.