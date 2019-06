Junglinster a conservé sa place en Promotion d’Honneur et va miser sur des jeunes joueurs première licence pour connaître une saison 2019-2020 plus tranquille que le dernier exercice. Dépouillé depuis quelques semaines, le club se remplume avec six premières arrivées.

L'opération «renflouement» a débuté à Junglinster

(DH). - Le FC Jeunesse Junglinster a officialisé l’arrivée de six joueurs en vue de la saison prochaine. Au niveau du secteur défensif, deux gardiens luxembourgeois ont signé. Il s’agit de Glenn Marques (24 ans, Mondorf) et de Luca Mathieu (20 ans, Sanem).

Toujours au niveau de l’arrière-garde, Kai Schwitz (22 ans) arrive de l’Union Titus Pétange et le grand défenseur français Lucas Desweemer (21 ans, 1m95) de Lunéville.

Celui qui a aussi porté les couleurs de l’AS Béziers peut aussi évoluer au milieu de terrain, un secteur de jeu qui sera renforcé par Isaac Oliveira (20 ans, Racing) et par Jay Bernardino. Le jeune joueur de couloir luxembourgeois (19 ans) a, lui aussi, été formé au Racing. Il avait été prêté à Mondorf la saison dernière.

Rappelons que c'est le duo Joachim - Birsens qui dirigera le groupe dans quelques semaines. Un noyau profondément remanié puisque de nombreux joueurs ont quitté le club. Pêle-mêle, citons Ludovic Corti (Berdorf-Consdorf), Yannick Delgado, Emir Erovic, Romain Andres et Samel Bibuljica (Schifflange), Théo Chiche, Rayane Laouira (Racing), Stéphane Da Cruz.