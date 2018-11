L'Olympiakos et l'AC Milan ont remporté la totalité de l'enjeu ce week-end alors que le Betis Séville a été tenu en échec à domicile avant la 4e journée du groupe F programmée ce jeudi.

Sport 2 min.

L'Olympiakos et l'AC Milan enchaînent

Eddy RENAULD Gros plan sur les adversaires du F91

L'Olympiakos a bien préparé la venue de Dudelange dans le cadre de l'Europa League en allant s'imposer sur le terrain de l'Aris 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'Egyptien Ahmed Hassan à la 67e minute sur un joli service de Koutris.



Depuis leur victoire au Josy Barthel le 25 octobre, les Grecs viennent de signer un 9 sur 9 sans avoir encaissé de but. Si le bilan chiffré est parfait, la manière laisse toutefois à désirer. A la suite des matchs nuls entre Atromitos et le PAOK (1-1) et entre l'AEK et le Panathinaïkos (0-0), l'Olympiakos se replace à la 3e place du classement avec 19 points, 4 de moins que le leader le PAOK Salonique.

En Italie, le duel à distance pour la 4e place continue entre la Lazio, qui a écrasé la SPAL 4-1, et l'AC Milan, vainqueur d'Udinese 1-0 à la 97e minute grâce à un but d'Alessio Romagnoli. Grâce à une meilleure différence de buts, les Rossoneri occupent cette 4e place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.



La soirée avait pourtant mal débuté pour les hommes de Gennaro Gattuso qui ont dû faire face à la sortie sur blessure de Gonzalo Higuain (35e). Le meilleur buteur du club, qui se tenait le bas du dos, a été remplacé par Samu Castillejo, ensuite le plus dangereux pour les Rouge et Noir. Si l'Espagnol a hérité de quelques opportunités, c'est lui qui a délivré les Lombards après un échange de passes dans la surface.

Enfin en Espagne, le Betis a partagé 3-3 contre le Celta. Les Sévillans ont pourtant mené 2-0 sur des buts de Moron (33e) et Firpo (57e) avant de voir les visiteurs renverser la vapeur en six minutes (2-2). Pire, Vigo est passé devant à la 84e minute grâce à Maxi Gomez avant que Sergio Canales n'égalise à la 87e minute. Au classement, le club andalou occupe la 14e place de la Liga avec 13 points.



Le point du groupe F