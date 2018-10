Les adversaires de Dudelange sur la scène européenne ont été défaits ce week-end avant la 3e journée de l'Europa League programmée jeudi. L'AC Milan s'est incliné face à ses voisins de l'Inter alors que l'Olympiakos a enchaîné avec une troisième rencontre sans victoire dans le championnat grec.

L'Olympiakos en eaux troubles, l'AC Milan perd le derby

Eddy RENAULD

Rien ne va plus du côté de l'Olympiakos. Le club du Pirée, que le F91 recevra jeudi à 18h55, s'est incliné 1-0 face à l'OFI Crète. Les hommes de Pedro Martins n'ont plus gagné depuis trois matches. Après un début de saison intéressant, l'Olympiakos rentre dans le rang avec une 5e place au classement après sept journées, à 6 points du leader le PAOK Salonique.



A la suite de ce revers en Crète, le coach portugais est clairement sur la sellette et l'attaquant espagnol Guerrero est aussi remis en cause pour son manque d'efficacité.



Du côté de l'AC Milan, on ne parle pas encore de crise mais les Rossoneri ont perdu le derby de la ville face aux voisins de l'Inter dimanche soir lors de la 9e journée du championnat d'Italie. L'unique but de la rencontre a été inscrit dans les arrêts de jeu par Icardi (90+2).

L'Argentin a profité du centre sublime de Vecino et d'une erreur d'inattention de Donnarumma, le gardien du Milan, qui lui a permis de placer sa tête et d'offrir la victoire aux Nerazzuri. Ce succès permet à l'Inter de conserver sa place sur le podium derrière la Juventus (6 pts) et Naples (2 pts). Quant aux hommes de Gattuso, qui restaient sur dix buts inscrits lors des trois derniers matches, ils sont apparus timorés sur le plan offensif. Au classement, les Milanais occupent la 12e place avec 12 points.

Enfin le Betis Séville a subi sa troisième défaite de la saison dimanche soir 1-0 sur la pelouse de Valladolid lors de la 12e journée de la Liga. Au classement les Sévillans pointent au 10e rang avec 12 points.



3e journée du groupe F (jeudi à 18h55)

Dudelange - Olympiakos

AC Milan - Betis Séville