Cinq rencontres, cinq victoires: la formation de Carlos Fangueiro marche sur l'eau depuis le début du championnat. Seul l'étonnant promu Wiltz parvient à s'accrocher au wagon de la Forge du Sud, mais en ayant disputé un match de plus.

L'irrésistible envolée dudelangeoise

Le F91 Dudelange n'en finit pas de franchir un à un les obstacles qui se dressent sur sa route: Pétange, Progrès, Fola, Swift, et à présent, Rosport. En signant un 12 sur 15, les gars de Marc Thomé ont pleinement réussi leur début de campagne. Ils n'ont cependant rien pu faire dimanche au stade Jos Nosbaum, battus à la régulière par un intraitable Dudelange. Cools et Hassan ont assuré la victoire (2-0) d'un F91 de fer qui n'a jusqu'ici encaissé que deux petits buts.

Dans le sillage immédiat du leader, Wiltz s'est bien remis de son couac à Rodange. Les Nordistes ont infligé une claque (3-0) au Progrès. Et dire qu'Ibrahimovic est resté muet. Du côté de Niederkorn, les ambitions du début de saison sont (momentanément) rangées aux oubliettes avec une mièvre huitième place et sept points au compteur.

Luigi Vaccaro (Wiltz, en rouge) tente d'éviter le tacle de Christian Silaj lors de Wiltz - Progrès (3-0) Photo: Vincent Lescaut

En attendant le verdict de Titus Pétange - Fola (ce lundi à 20 heures), la Jeunesse et Differdange s'installent dans le Top 5. Les Bianconeri et les sociétaires d'Oberkorn se sont contentés d'un succès minimum (1-0), face respectivement à Hostert et Rodange pour faire la bonne opération. Le FCD03 en particulier n'a dû son salut qu'à un but de l'inévitable Buch dans le temps additionnel.

En déplacement au Cents, le Swift a encore perdu des plumes. Les hommes de Jeff Strasser n'ont pu faire que match nul (1-1) contre le RM Hamm Benfica. Phénomène inquiétant, la victoire fuit le Swift depuis la deuxième journée (victoire 1-3 à la Jeunesse). Une spirale négative que l'équipe du Holleschbierg serait bien inspirée de briser dès samedi prochain lors de la réception de l'Union Titus Pétange.

Cette sixième journée pauvre en buts (16, en attendant le match de ce lundi) a souri au Racing, qui a cueilli un second succès (3-1) contre Etzella, désormais lanterne rouge, et à Strassen, qui a glané lui sa première victoire, nette et sans bavure (3-0) devant Mondorf.



Mana Dembélé a inscrit l'un des trois buts de la victoire du Racing contre Etzella (3-1) Photo: Christian Kemp

Le week-end prochain, la 7ème journée précédera la traditionnelle pause internationale d'octobre. A suivre particulièrement les chocs - ou présumés tels - Fola - Progrès et Swift - Union Titus Pétange. Le leader dudelangeois se déplacera chez un Mondorf mal en point, tandis que le débat FC Differdange 03 - FC Wiltz vaudra le coup d'œil. Etzella - Strassen vaudra déjà son pesant de points en bas de tableau. Les matches Rodange - Jeunesse, Rosport - RM Hamm Benfica et Hostert - Racing complètent le programme.

Le programme de la huitième journée Samedi à 18 heures

US Mondorf - F91 Dudelange

Swift Hesperange - Union Titus Pétange

Fola Esch - Progrès Niederkorn Samedi à 19h30

FC Differdange 03 - FC Wiltz Dimanche à 16 heures

FC Rodange 91 - Jeunesse Esch

US Hostert- Racing FCUL

Etzella Ettelbruck - UNA Strassen

Victoria Rosport - RM Hamm Benfica



