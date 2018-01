Passé entre autres sur le banc dudelangeois, Patrick Hesse est le parrain du Foot Show, un tournoi de futsal qui se déroule au Palais des Sports de Metz ce jeudi 4 janvier. L’occasion de revenir avec le Lorrain sur ses différentes expériences notamment en Afrique.



Propos recueillis par Thibaut Goetz



Patrick, on vous retrouve en tant que parrain du Foot Show à Metz ce jeudi en compagnie de Sylvain Kastendeuch. Pourquoi avoir accepté ce parrainage?

J’ai dû faire une quinzaine d’éditions de ce tournoi à l’époque, que ce soit avec Merlebach, Forbach ou Thionville, et je prenais toujours un plaisir fou à jouer en salle. En plus, je m’en sortais pas trop mal. Quand on m’a demandé j’ai répondu oui avec un grand plaisir car j’en garde un excellent souvenir. En plus, à l’époque, le foot en salle n’était pas développé comme maintenant, c’était notre seule occasion de jouer dans ces conditions. En tant que joueurs, on bataillait tous pour y aller. Les règles ressemblaient plus au football extérieur, on avait des grands buts et des ballons en cuir. Cela a beaucoup changé!

Actuellement, quelles sont vos fonctions?

Maintenant, je suis officiellement en retraite. Pour l’instant, je travaille un peu avec la Ligue du Grand-Est sur les formations d’entraîneurs, les détections, etc. Après il y a quelques projets en cours, avec des sélections africaines peut-être, mais ce ne sera pas avant septembre. Eventuellement par le biais de la FFF il y a aussi des formations d’entraîneurs à l’étranger.

Si je vous dis Dudelange, quels souvenirs vous reviennent et gardez-vous toujours un œil sur le football luxembourgeois?

Je regarde tous les résultats! Je regarde les joueurs à suivre, je suis allé voir Dudelange en Coupe. Il y a toujours Antoine Mangione qui y est et c’est l’occasion d’échanger avec lui. J’en garde un bon souvenir, c’était une belle équipe avec de très bons joueurs. J’ai perdu un seul match, contre le Differdange de Michel Le Flochmoan. A la fin de la saison, Flavio Becca m'a dit: «C’est terminé». On venait de travailler sur le recrutement, je voulais à l’époque faire venir Dave Turpel, mais voilà à la fin de la réunion il m’a dit: «Merci Patrick mais tu ne seras plus l’entraîneur» (rires).

Vous avez connu pas mal d’expériences exotiques si l’on peut dire (les U21/23 de Singapour, la CAN 2015 avec le Mali en tant qu’adjoint d’Henri Kasperczak, la CAN 2017 avec la Côte d’Ivoire en tant qu’adjoint de Michel Dussuyer, la Tunisie), le football africain vous attire particulièrement...

C’était une volonté de ma part. J’ai fait carrière en France et je voulais voir un peu ce qui se pratiquait à l’étranger, même si Dudelange c’est aussi l’étranger (rires). Mais aujourd’hui, si c’était à refaire, je repartirais sur les mêmes destinations car tout est différent là-bas. Il y a une approche totalement différente, on ne peut absolument pas transposer ce qu’on fait en France en Afrique, même chose pour Singapour. En Afrique, ce qui est génial c’est qu’on bosse avec des très bons joueurs. Mais le plus beau ce sont les rencontres, les expériences humaines, les échanges, les émotions. Quand on joue à Bamako et qu’il y a 50 ou 60 000 personnes… Les gens là-bas sont tellement chaleureux et passionnés de football.

Un club qui a également beaucoup compté pour vous c’est le FC Metz, que vous inspire la situation actuelle du club?

Premièrement, j’ai une cicatrice qui ne s’est jamais fermée car j’étais dans le staff quand le club a été relégué en National en 2012, et je pense qu’elle ne se fermera jamais. Metz, aujourd’hui, a un effectif qui est l’égal d’autres équipes, qui n’est pas inférieur à celui de Strasbourg, Amiens, Angers ou Lille, des équipes qui vont mal pour les deux dernières. Maintenant, sur les trois derniers matches, ils ont montré qu’ils avaient le niveau de la Ligue 1. Je pense que Philippe (Hinschberger) avait fait du bon travail, Fred (Hantz) est arrivé avec une approche autre et il commence à en récolter les résultats. J’espère que la trêve n’a pas coupé cet élan, samedi contre Dunkerque et après contre Saint-Etienne espérons que ça reparte. Des équipes sont aussi dans des spirales négatives. Je suis d’un naturel optimiste alors pourquoi pas se maintenir même en passant par les barrages, on a besoin de Metz en Ligue 1.

Est-ce qu’on va vous voir un peu toucher le ballon avec Sylvain Kastendeuch pendant ce Foot Show?

Non. Je vais rester tranquillement en tribunes (rires). C’était bon il y a 30 ans!

Rendez-vous ce jeudi 4 janvier, à 19h30, pour le Foot Show en compagnie de huit des meilleures équipes lorraines de futsal (Amnéville, Trémery, Pagny-sur-Moselle et l'APM Metz dans le Groupe 1, le FC Metz 2, Magny, Forbach et Amanvillers dans le Groupe 2) sous la houlette de Patrick Hesse et Sylvain Kastendeuch. Ouverture des portes du Palais des Sports de Metz (boulevard Saint-Symphorien) à 18h. Tarifs d’entrée 8€ pour les adultes et 5€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.