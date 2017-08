Battu lors de l'ouverture du championnat à Hostert (1-2), le F91 a déjà grillé l'un de ses seuls jokers. Sous le feu des critiques, Sanel Ibrahimovic assume ses responsabilités et le répète à l'envi: «Je suis plus fort que jamais»!

Propos recueillis par Christophe Nadin



Sanel, une semaine plus tard, on se demande toujours ce qui s'est passé à Hostert?



C'est une bonne question. On a pris le match à la légère. On a pensé qu'on pourrait gagner en étant à 60 ou 70%. Et ça ce n'était pas possible! Notre adversaire a compensé son manque de qualité par une grosse débauche d'énergie et beaucoup de duels gagnés. Ils ont joué comme une vraie équipe et méritaient de gagner. Ils voulaient davantage la victoire que nous.

Est-ce la difficulté de passer d'un contexte européen à un match de championnat face à un promu?

Cela dépend à qui vous demandez. Cet argument, c'est pour les gens qui cherchent des excuses. La Ligue des champions est une chose, le championnat en est une autre. Mentalement, on a pensé que ça irait tout seul.

Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que Dudelange est plus fort que la saison dernière, non?



On verra ça à la fin de la saison. Oui, on a fait un bon recrutement avec des joueurs de qualité, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut juger.

Un premier bilan fait pourtant état de quatre défaites en quatre matches...



On en a parlé avant le match contre Hostert. Désormais, on prépare Mondorf et on sait ce qui nous attend. A Dudelange, on a droit à une seule erreur. On a perdu un seul match la saison dernière contre Differdange. Ce n'était pas mérité. Maintenant, on a grillé notre joker. Il faut travailler pour prendre les trois points.

Vous attendez-vous au même type de match qu'à Hostert?

Oui mais on est habitué à ça. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent contre nous en produisant du jeu. Chaque équipe joue avec ses qualités. Si notre adversaire pense qu'il doit jouer très bas pour nous battre, c'est à nous de trouver la solution. Nous sommes l'équipe championne. Pour eux, un point ce sera une victoire. Nous, on n'a pas le choix. Il nous en faut trois.



La saison dernière, vous avez toujours trouvé la clef face à de telles équipes...



On trouve toujours les clefs depuis des années. Il faut marquer le premier but lors des 20, 25 premières minutes et là on gagne le match. Si on ne fait pas ça, l'adversaire prend confiance et ça devient plus compliqué. A Hostert, on n'a pas fait le nécessaire pour revenir. On n'a vraiment pas été bons.

Offensivement, Omar Er Rafik est arrivé mais ne semble pas encore avoir trouvé ses marques. Une question d'automatismes?

On n'est pas des gamins. On connaît tous les qualités d'Omar. Je le connais depuis sept ou huit ans. Quand tu sens le foot, ce n'est pas un problème. Maintenant, c'est le coach qui décide qui doit jouer. On doit se battre à chaque entraînement.

Que répondez-vous à ceux qui disent que Sanel Ibrahimovic est fini?

Qui dit ça?

On l'a entendu plusieurs fois le long du terrain à Hostert.

Moi je ne me casse pas la tête avec ça. Je sais de quoi je suis capable. L'entraîneur et mes coéquipiers aussi. Ils savent ce que je peux apporter à cette équipe. Jouer à Dudelange et autre part c'est différent. A la Jeunesse, j'ai joué 26 matchs sans manquer une minute. A Dudelange, je peux marquer trois buts dans un match puis me retrouver sur le banc la semaine suivante. Si tu veux marquer davantage, tu dois jouer davantage. Tu ne peux pas marquer 25 ou 30 buts par saison en ne jouant que 20 minutes par match.

Avez-vous eu du mal à accepter ça?

Non. Mentalement, je suis très fort. Mais on s'entraîne tous pour jouer le plus possible. Moi, quand je me prépare pour un match, c'est pour jouer 90 minutes. Pas 5 ou 10. Sinon je n'ai pas besoin de venir aux entraînements. Physiquement je suis au top. Je n'ai que 29 ans. Je l'ai montré en fin de saison dernière.

Vous vous estimez aussi fort qu'avant?

Je suis beaucoup plus fort. J'ai progressé mentalement. Je ne regarde que l'équipe. Cela ne m'intéresse pas de marquer 20 ou 30 buts. Ce que je veux, c'est de remporter le titre à la fin de saison. Je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus rien à prouver ici.



Peut-on vous demander vos pronostics pour cette deuxième journée?

Samedi à 16h

Hostert - Racing 2-2

Dimanche à 16h

RM Hamm Benfica - US Esch 2-0

Rosport - Strassen 1-2

Mondorf - F91 0-3

Dimanche à 19h30

Jeunesse - Differdange 1-0

Lundi à 20h

Rodange - Titus Pétange 0-1

Lundi à 20h19

Progrès - Fola 2-1