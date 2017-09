Nicola Schreiner retrouve dimanche le club du Racing où il a grandi. L'heure n'est pas à la nostalgie après un début de saison compliqué (3 points/12). Le milieu droit de 22 ans ne nourrit aucun regret mais est conscient de l'urgence de la situation.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Nicola, on vous avait laissé groggy après cette claque infligée par le Progrès (1-7). Comment s'en relève-t-on?

Chacun la digère à sa manière. A mon sens, il faut d'abord faire le vide. Puis reprendre le fil du match. Le revoir, analyser chaque situation et se remettre en question. Voir ce qu'on a fait de mal et éviter de commettre à nouveau les mêmes erreurs. Il faut être critique avec soi-même. Puis quand tout ce travail est fait, regarder vers l'avant.

Concrètement, quels grands enseignements tirez-vous?

On a manqué d'agressivité et le bloc n'était pas assez compact. La vidéo a mis ça en valeur.

Cette gifle a fait suite à un début de saison compliqué. Qu'est-ce qui coince au Titus Pétange?

Nous avons un groupe de qualité avec beaucoup de nouveaux joueurs. C'est normal de mettre du temps à se trouver. On a connu un peu de malchance lors des premiers matches et on a manqué de volonté pour les gagner. Mais je pense qu'on va grandir.

Dimanche, c'est la visite du Racing qui compte un point de moins que vous. Quel regard portez-vous sur cet affrontement?

On est plus ou moins logé à la même enseigne. On doit prendre les trois points d'autant plus qu'on joue à la maison. C'est important de battre des candidats directs.

Un candidat direct au maintien?

Il faut récolter un maximum de points en début de championnat pour se mettre à l'abri. Nous, on a déjà grillé nos jokers. On doit commencer une série.

C'est un match au parfum particulier pour vous, non?

J'ai grandi là-bas. Oui, j'ai un regard nostalgique, mais l'heure n'est pas aux cadeaux.



Dans quel état d'esprit avez-vous quitté le Racing?

J'ai vécu de bonnes comme de moins bonnes expériences là-bas. Mais j'avais besoin de changement. D'un nouvel environnement. L'Union Titus Pétange correspondait à mes attentes. C'est un club ambitieux avec en parallèle un travail porté sur les jeunes. J'aime bien cette mentalité. Je n'ai aucun regret d'être parti du Racing. Ni de rancune d'ailleurs.

Vous êtes un joueur polyvalent. Est-ce un atout ou une tare?

C'est une arme à double tranchant. Si on a besoin d'un latéral droit, je suis là mais j'aime davantage apporter ma touche offensive. Cette position me pousse encore plus à montrer les crocs pour apporter quelque chose à l'équipe.

Ces derniers jours ont apporté pas mal de joie au football luxembourgeois. Comment avez-vous vécu ces moments?

Avec un regard d'admiration et une certaine fierté. Je connais pas mal de garçons. Leurs efforts paient. Je pense à Skenderovic, Carlsson, Sinani ou encore Holter. Cette euphorie a rejailli sur notre groupe.

Cette sélection, elle trotte toujours dans un coin de votre tête?

Bien sûr. En tant que footballeur, j'ai aussi des ambitions. Mes prestations doivent correspondre au niveau exigé. Je bosse pour ça, mais je ne le mérite pas encore. Je dois encore plus travailler. Et surtout être plus décisif. Amener mon équipe à gagner des matches.



Pour finir, peut-on vous demander vos pronostics pour cette cinquième journée de BGL Ligue?

Samedi à 18h

Jeunesse - Hostert 3-2

Dimanche à 15h30

Titus Pétange - Racing 2-1

Dimanche à 16h

Dudelange - Rodange 1-1

Mondorf - RM Hamm Benfica 0-2

US Esch - Progrès 0-4

Strassen - Fola 1-3

Dimanche à 19h

Differdange - Rosport 2-1