Battu par le Racing dimanche, Rosport occupe la place de barragiste en BGL Ligue. Gilles Feltes pointe le manque de concentration comme principale lacune des joueurs de la Sûre. Face à Hostert, ce dimanche, seule la victoire comptera.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Gilles, Rosport est douzième avec 11 points. Le club est-il à sa place?

On est proche de notre place si l'on tient compte de notre effectif et des joueurs de qualité comme Steinbach, Vogel et Karapetian qui nous ont quittés. Mais j'estime que l'on pourrait être deux rangs plus haut. La position de barragiste est toujours dangereuse car tu joues ta saison en un seul match.

Où se situent les regrets dans cette première partie de saison?

Dans le match à domicile contre l'US Esch. C'est une bonne équipe qui mérite d'être en BGL Ligue mais elle n'a pris que trois points et c'est justement chez nous. C'est frustrant. On a aussi raté pas mal d'occasions, mais on a surtout encaissé dans tous les matches. Il faut remédier à ça.

En revanche, votre succès au RM Hamm Benfica était un peu usurpé, non?

Le RM Hamm Benfica était meilleur que nous. On a cependant été agressifs dans les duels et on a inscrit nos deux buts sur phases arrêtées.

La défense est pointée du doigt avec 29 buts encaissés. En tant que défenseur, comment analysez-vous ça?

C'est un problème de concentration. Après vingt bonnes minutes, on pense que ça va aller tout seul. Mais rien ne va tout seul en BGL Ligue. Sur les phases arrêtées, on ne pense qu'au premier ballon. Contre le Racing, on encaisse deux buts sur des seconds ballons. On manque aussi d'expérience. Eric Brandenburger est un bon joueur mais il n'a pas encore 20 ans.

Reconstruire une défense, ça prend plus de temps?

Oui mais la qualité est là. Je suis certain que le travail va payer lors de la seconde partie de saison et on bosse beaucoup en semaine. La charnière centrale avec Timo (Heinz) et moi, ça fonctionne normalement. Le problème, c'est la concentration.

Ce groupe ne manque-t-il pas de concurrence?

Oui on a beaucoup de jeunes joueurs luxembourgeois qui sont sur le banc, mais ils ne sont pas encore prêts pour jouer en BGL Ligue. Et quand tu joues le maintien tu as besoin d'expérience. L'équipe se compose ainsi un peu naturellement, mais tout le monde s'engage à l'entraînement.

L'entraîneur est-il remis en cause?

Dans notre situation tout le monde est remis en cause y compris l'entraîneur. Il a commis des erreurs au même titre que moi par exemple et d'autres joueurs. Mais il les a reconnues. On essaie de corriger ces fautes. Mais seuls les résultats comptent. Et si on ne gagne pas dimanche contre Hostert, la situation deviendra préoccupante.

Que pensez-vous de cet adversaire hostertois?

Ce n'est pas une équipe comme Rodange avec une telle force de frappe offensive, mais c'est un groupe homogène avec un vrai leader comme René Peters. Hostert a le potentiel pour rester en BGL Ligue. Elle ne donne pas de points gratuitement. Dimanche, contre nous, ça va se jouer sur des détails. Aucune ne va gagner largement.

Peut-on connaître vos pronostics pour cette onzième journée?

Samedi à 17h

RM Hamm Benfica - Racing 1-1

Rodange - Progrès 1-2

Dimanche à 14h30

Differdange - US Esch 3-0

Dimanche à 15h

Rosport - Hostert 2-1

Dimanche à 16h

Jeunesse - Fola 2-2

Mondorf - Strassen 2-0

Dudelange - Titus 3-0