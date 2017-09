Débarqué au Luxembourg en 2012, Fabio Barbosa (30 ans) a porté le maillot de Junglinster, Kayl-Tétange et Wormeldange, avant de poser son sac au FC Mamer 32. À l’instar de son équipe (six points sur neuf), le Portugais, auteur de trois buts, a réussi son début de saison. Le choc face à Kaërjéng arrive au bon moment. «On va gagner», asssure le Portugais.

Par Vincent Lommel



Il a tiré un trait sur la saison 2016-2017. Le soulagement est compréhensible, après une campagne... invraisemblable. Prêté par Kayl-Tétange au FC Koeppchen Wormeldange, pensionnaire de Division 1, Fabio Barbosa en est presque tombé de sa chaise.

«Le souhait des dirigeants était de lutter pour la montée en Promotion d’Honneur», explique-t-il. Un voeu pieux. Les entraîneurs ont défilé: Gloden pour débuter, Omerovic (joueur-entraîneur, 37 ans) ad intérim, Thill afin de relancer la mécanique, et pour finir, retour d’Omerovic en fin de championnat, histoire d’assurer le maintien. Quatre coaches pour le prix d’un! Rocambolesque. «J’ai surtout bénéficié de temps de jeu avec Adis (Omerovic).» Son compteur renseigne trois buts. «Individuellement et collectivement, ce ne fut pas une grande saison. Loin de là.»

Efficace à Mamer, malgré des kilos superflus

«Je n’avais jamais eu monsieur Fiorani comme entraîneur Il me connaissait seulement comme adversaire», poursuit Fabio Barbosa. «Je suis revenu expressément du Portugal pour accorder nos violons avec le comité.»



Direction donc le FC Mamer pour un nouveau prêt de douze mois - il sera libre en fin de saison et n'exclut aucune piste. Le transfert conclu, il lui restait à plaider sa cause lors de la préparation d'avant-saison. «Tout s’est bien passé. Le cadre est talentueux.»

Le vestiaire est bon comme pour affirmer que l’ambiance est cordiale. Personne ne se tire dans les pattes à Mamer. «Vacances obligent, j’ai manqué les entraînements durant deux semaines et demie. Et on... mange bien au pays», sourit-il. «J’ai encore quelques kilos à perdre.»



Il les porte cependant comme un charme: trois buts inscrits et une entente parfaite avec Makhtar Ndour (35 ans) à la pointe de l'attaque maméroise. L’entraîneur est ravi de l’efficacité de ce duo, auteur des six buts du FCM 32. «Makhtar évolue en n°10. Fabio bouge beaucoup. On a joué ensemble à Junglinster durant trois ans. Je le connais. Il me connaît. Mon coéquipier a le sens du but.» Moins Fabio Barbosa? «Oui et non. Je suis d’abord au service du collectif, ce sur le flanc gauche ou droit peu importe. Je ne suis rien sans mes coéquipiers», raconte le Portugais.



Un test grandeur nature contre Kaërjéng

Défait par Kayl-Tétange en ouverture, puis vainqueur respectivement de Grevenmacher et Etzella, Mamer a rectifié le tir. «On est là, et bien là. Jusqu’où peut aller Mamer? Je n’en ai aucune idée», avoue-t-il.

Le souhait est de créer la surprise sur la durée. A très court terme, la venue de l’ambitieux Käerjéng est une opportunité à saisir pour surprendre les suiveurs. «L’UNK a marqué dix buts et en a encaissé un en deux rencontres. C’est révélateur. Mais on va gagner! Une victoire permettrait de regarder notre équipe d’une autre façon», conclut Fabio Barbosa.



Le programme de la 4e journée de PH



Samedi à 18 heures



FC Wiltz - CS Grevenmacher

Samedi à 20 heures



US Rumelange - Union 05 Kayl-Tétange

Dimanche à 16 heures



FC Erpeldange - Jeunesse Canach

Blue Boys Mühlenbach - Swift Hesperange



Union Mertert-Wasserbillig - FF Norden 02

US Sandweiler - Etzella Ettelbruck

FC Mamer - UN Kaërjéng