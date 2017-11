Descendant de BGL Ligue, Canach pointe à la septième place du classement de la PH, à trois longueurs d’Etzella, barragiste. L’annonce du départ du président, Paul Trierweiler a eu lieu dans la foulée du revers à Käerjéng. «Mener 3-1 et perdre 3-5 nous a fait mal, le moral en a pris un coup», déplore l’entraîneur, Georges Menster.

Par Vincent Lommel

Dans ce contexte de sinistrose, s'en aller affronter ce dimanche le FC Mamer sur ses terres ne sera pas une partie de plaisir.

Et pourtant, la Jeunesse avait fait le déplacement à Käerjéng sans aucune appréhension. Le leader bascharageois ne lui faisait pas peur. Respectant à la lettre le plan de jeu du coach, l'équipe s’est même permis le luxe de mener par deux buts d’écart (3-1) après trente-huit minutes. A cet instant, l’UNK était dans les cordes.



«L’arbitre a influencé les débats en sifflant un penalty imaginaire. Mon joueur n’a jamais commis une faute de main sur cette action», peste Georges Menster. Faute d'avoir pu convertir la sentence via Bourgeois, Alunni était à l’affût pour relancer le suspense (2-3, 42e).



«Ce but a tout changé! Il a décuplé la motivation de notre adversaire qui, je le concède et je reconnais son mérite, nous fut supérieur en deuxième mi-temps. On a souffert lors des vingt dernières minutes. Il n’empêche qu'un partage eût été un résultat équitable.» Fernandes (53e et 87e) et T. Ewertz (90+2) en décidèrent autrement. «Cette défaite fait mal. Je l’affirme: on a pris un coup sur la tête.»



Prendre ne fût-ce qu'une unité aurait permis à Canach d’être cinquième de la classe, derrière Wiltz (4e) et Etzella (3e). Le duo Kaërjéng-Rumelange a la cote pour retrouver l’élite sans passer par la case des barrages.

«Nos moyens ne sont pas les mêmes»

«Au club, personne n’a affirmé que la remontée était obligatoire», précise l’entraîneur. «Le quotidien est difficile. Mes joueurs travaillent en journée, parfois le samedi et/ou le dimanche matin. Je ne peux pas mettre l’intensité souhaitée lors de nos trois entraînements et, au contraire, je dois gérer les efforts. Je ne vais pas pleurer. Ils ne sortent pas du canapé ou de chez le kinésithérapeute.»



En dix matches de championnat, Canach a déjà subi cinq défaites, mais «sans jamais être ridicule. On donne le maximum. Comparer les moyens - sportifs et financiers - avec d’autres n’a aucun sens. Les nôtres sont modestes», constate Menster. De là à abdiquer, certainement pas. Etzella et Wiltz semblent être les principaux rivaux de Canach dans la course à la troisième place. «Monter sur le podium serait un résultat fantastique.»

Mamer (9e), Sandweiler (11e) et Wiltz (4e) ne feront aucun cadeau d’ici la trêve hivernale. «Je table sur un sans-faute. On verra.» Les blessés de longue durée (Kouamou, Lefranc et Kanangila) n’aident en rien. «C’est le football. Le souhait est de recruter un défenseur central au mercato.»

Le président Paul Trierweiler sur le départ

Arrivé au club cet été, Georges Menster «échange» avec Patrick Maurer, figure ô combien emblématique de la Jeunesse. «Je serais bête de ne pas l’écouter. On parle tactique. Il me conseille, mais ne m’impose rien.»



Maurer d’un côté, Trierweiler de l’autre. Ce dernier quittera le navire le 31 décembre. «Notre président était très impliqué au niveau sportif (seniors comme jeunes) et extra-sportif. Son départ obligera le comité à se réorganiser à tous les niveaux. Mais je suis optimiste. L’équipe A continuera à fonctionner.» Premier rendez-vous: à Mamer, ce dimanche.

Le programme de la 11e journée de PH



Dimanche à 16 heures



US Rumelange - FC 72 Erpeldange

US Sandweiler - Blue Boys Mühlenbach

FC Mamer - Jeunesse Canach

CS Grevenmacher - Union 05 Kayl-Tétange



Mercredi 22 novembre à 19h30



Etzella Ettelbruck - FF Norden 02



FC Wiltz 71 - Union Mertert-Wasserbillig

UN Kaërjeng - Swift Hesperange