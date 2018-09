Encore mené 0-1 à la 90e minute à Darmstadt, l'Arminia de Jeff Saibene a inscrit deux buts pour repartir avec les trois points. Un premier succès à l'extérieur qui replace Bielefeld au pied du podium avant la visite du FC Cologne vendredi.

L'incroyable fin de match de Bielefeld

On l'a vu souffler lorsque le jeune Massimo croisait une frappe gagnante à la 90e puis carrément bondir de joie quand Hartherz, de l'autre côté envoyait son équipe au paradis trois minutes plus tard. Jeff Saibene est passé par tous les états ce mardi soir à Darmstadt dans un match comptant pour la septième jounée de deuxième Bundesliga. Son Arminia se dirigeait vers une seconde défaite cette saison et un troisième match d'affilée sans victoire lorsque le destin bascula.

L'entraîneur luxembourgeois avait eu le flair et le culot de lancer le jeune Ghanéen Roberto Massimo, 17 ans, dans la bagarre à 20 minutes du terme alors que Sulu venait de donner l'avantage à l'équipe locale. Coaching gagnant.

Bielefeld talonne désormais Dresde, troisième, qui compte le même nombre de points et pointe à une longueur de l'Union Berlin. Le FC Cologne trône en tête avec 16 points. Quelle belle affiche vendredi à la SchücoArena!