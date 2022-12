Pour la première fois depuis l’existence du vote du sportif de l’année, deux athlètes finissent avec le même nombre de points à la première place: le cycliste Bob Jungels et le pilote Dylan Pereira.

Sportifs et sportives de l'année

L’incroyable ex aequo Jungels-Pereira, le triomphe de Ni-De Nutte

Christophe NADIN Pour la première fois depuis l’existence du vote du sportif de l’année, deux athlètes finissent avec le même nombre de points à la première place: le cycliste Bob Jungels et le pilote Dylan Pereira.

La photo-finish n'a pas permis de les départager. Alors ils sont montés tous les deux sur la première marche du podium. Bob Jungels et Dylan Pereira ont été élus sportifs de l'année ce jeudi soir à Mondorf à l'occasion de l'Awards Night, le gala consacré aux meilleurs athlètes du pays.



Ce résultat improbable prouve combien il est difficile de choisir entre deux sportifs qui évoluent dans des sphères complètement différentes.

Après des années de galère et une opération, Bob Jungels est revenu aux affaires avec deux temps forts qui ont marqué sa saison. D'abord une montée en puissance au Tour de Suisse où il prend la sixième place finale. Le tremplin idéal pour une performance XXL au Tour de France avec le gain de la neuvième étape. Ce jour-là, il part de loin et résiste à tout le monde pour lever les bras à Châtel. Assurément l’un des plus beaux exploits de sa carrière. Il prendra la 12e place finale de la Grande Boucle.

Dylan Pereira a lui aussi totalisé 370 points. Le pilote du Team BWT Lechner Racing a remporté la Porsche Supercup au terme d'une saison remarquable qui l'a vu remporter trois courses et monter à quatre reprises sur le podium. Il faut remonter à 1970 pour voir un spécialiste des sports mécaniques l'emporter. Le dernier était Nic Koob. Un cycliste est lui sacré pour la 19e fois. Bob Jungels retrouve les honneurs de la première place après son sacre de 2018.

Pas de suspenses chez les dames

Le verdict fut beaucoup plus limpide pour l'élection de la meilleure sportive. A partir du moment où le double formé par Ni Xia Lian et Sarah De Nutte en tennis de table se rangeait dans cette catégorie, le suspense était réduit à néant.

Ni Xia Lian et Sarah De Nutte ont été médaillées de bronze aux Championnats d'Europe de Munich. Photo: Christian Kemp

Médaillées de bronze aux Championnats du monde d'Atlanta à la fin de l'année 2021, les pongistes signaient là le plus grand exploit dans l’histoire de ce sport au pays. Elles récidivaient aux Championnats d’Europe de Munich cette année et succèdent au palmarès à Christine Majerus, lauréate à sept reprises et cette fois troisième. La saison de la cycliste a été moins aboutie que les précédentes. Elle totalise 150 points alors que Ni et De Nutte en compilent 537. Seuls quatre votants sur 70 n'ont pas placé le duo de pongistes à la première place. Une autre habituée du podium se classe deuxième. Il s'agit de la karatéka Jenny Warling, vainqueure en 2014 et dauphine en 2015 et 2019. Warling a totalisé 228 points.

Holtz et sa sélection sacrés

Le suspense fut plus intense pour le choix de la meilleure équipe. La sélection nationale masculine de football a finalement devancé l’équipe nationale féminine de tennis de table de 59 points. La formation de Luc Holtz a signé une année convaincante avec une deuxième place en Ligue des Nations.

La formation de Luc Holtz a terminé à la deuxième place en Ligue des Nations cette année. Photo: Yann Hellers

Les filles de Tommy Danielsson, elles, ont atteint les huitièmes de finale du Championnat du monde en Chine. Stoppées par le Portugal, elles s'étaient extirpées d'une poule relevée avec notamment des victoires contre la Corée du Sud, l'Iran et la Thaïlande. L'équipe nationale dames de football complète le podium au terme d'une année où les progrès se sont matérialisés à travers les résultats.

Il était dès lors assez logique de retrouver le tiercé gagnant Luc Holtz - Tommy Danielsson - Dan Santos sur le podium des entraîneurs de l'année.

Après une année blanche et une année virtuelle, le gala avait retrouvé sa formule au Casino de Mondorf en présence de nombreux invités.

