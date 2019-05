En allant s'imposer (2-1) à Örebro lors de la 9e journée d'Allsvenskan, l'IFK Norrköping de Lars Gerson - qui a joué tout le match - a bien réagi après sa défaite lundi à domicile (1-2) contre Göteborg. Le club se replace dans le ventre mou du classement suédois.

Sport 2 min.

L'IFK Norrköping de Lars Gerson redresse la barre

Jean-François COLIN En allant s'imposer (2-1) à Örebro lors de la 9e journée d'Allsvenskan, l'IFK Norrköping de Lars Gerson - qui a joué tout le match - a bien réagi après sa défaite lundi à domicile (1-2) contre Göteborg. Le club se replace dans le ventre mou du classement suédois.

Après la malheureuse autant que douloureuse défaite subie lundi à domicile contre l'IFK Göteborg (1-2), l'IFK Norrköping (12e, 8 pts) de Lars Gerson (29 ans, 66 sélections, 4 buts) se devait de réagir absolument dès ce jeudi soir à l'occasion de la 9e journée d'Allsvenskan (Championnat de Suède).

En déplacement à Örebro SK (13e, 8 pts), un concurrent direct en... bas de tableau (alors que Norrköping, deuxième la saison dernière, brigue au moins une place sur le... podium), les trois points sont obligatoires pour l'IFK.

La rage au ventre, les hommes de Jens Gustafsson, qui aligne une nouvelle fois Lars Gerson - buteur lundi face à Göteborg - au poste de médian droit dans son 3-5-2, entrent pied au plancher dans la partie: dès la 4e minute, le capitaine Alexander Fransson trompe Oscar Jonsson de près suite à une phase confuse dans le rectangle d'Örebro pour faire 0-1.

Alexender Fransson vient d'ouvrir très rapidement la marque pour Norrköping. Lars Gerson (en bleu, à dr.) apprécie. Source: Twitter

Une mise en route idéale, bien sûr, pour les visiteurs, largement dominateurs, qui peuvent se permettre de contrôler le match et de faire tourner le ballon dans une Behm Arena médusée et d'emblée refroidie. Très actif côté droit, Gerson se joint volontiers aux mouvements offensifs de son équipe qu'il accompagne de sa position excentrée, dans un rôle de faux ailier.



Mais Norrköping pèche à la finition (16 tirs à 3 et 69% de possession de balle!), n'inscrit pas de second but, et au retour des vestiaires, Carlos Strandberg égalise pour Örebro (1-1, 48e). Tout est à refaire pour les joueurs de Jens Gustafsson, qui ne vont mettre que douze minutes pour reprendre l'avantage, cette fois définitif, via la volée du pied gauche de Jordan Larsson (1-2, 60e).

Deux minutes plus tard, la tête plongeante croisée d'un Lars Gerson de plus en plus offensif à la réception d'un centre du capitaine Fransson frôle le poteau droit de Jansson (62e) et provoque des frissons aux 5.152 spectateurs.

Grâce à ce succès, le deuxième seulement en championnat cette saison, Norrköping remonte à la neuvième place avec onze points, sur la même ligne que Kalmar FF.



Prochain rendez-vous pour Lars Gerson - qui a joué toute la rencontre - et ses équipiers: la 10e journée et la réception lundi à 19 heures du GIF Sundsvall (12e, 8 points), club dont l'international luxembourgeois a porté les couleurs de 2015 à 2017. Là aussi, la victoire sera obligatoire pour Norrköping.