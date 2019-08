Le Tour de France terminé, la seconde partie de la saison débute ce samedi avec la Clasica San Sebastian et le Tour de Pologne qui marquent également le retour aux affaires de Bob Jungels et Kevin Geniets.

Sport 3 min.

L'heure de la rentrée: Geniets à la Clasica, Jungels en Pologne

Eddy RENAULD

(Avec AFP) - Bob Jungels est de retour aux affaires. Oubliée sa déception du Giro (33e au classement final), le Luxembourgeois de la formation Deceuninck repart sur de nouvelles bases. Après avoir signé le doublé lors des Championnats nationaux (ligne et chrono) fin juin, le porteur du maillot tricolore est parti en stage du côté de Livigno en Italie avec quelques équipiers du 8 au 14 juillet.



Ce samedi marque donc son retour à la compétition avec le Tour de Pologne, une épreuve qu'il a déjà disputée à trois reprises avec comme meilleur résultat une 12e place l'an dernier. Jungels s'alignera dans l'optique de signer un bon classement général, il partagera le leadership au sein de la formation belge au côté du Britannique James Knox qui a laissé une bonne impression sur l'Adriatica Ionica Race (3e du général).

Parmi les têtes d'affiche de l'épreuve, on compte le Polonais Rafal Majka, le Colombien Miguel Angel Lopez ou encore l'Espagnol Ion Izagirre. Par contre Michal Kwiatkowski ne défendra pas son titre. Le vainqueur de la dernière édition a déclaré forfait. «C'est une décision très difficile de se priver de ce sentiment fabuleux de courir devant les fans polonais», a-t-il ajouté.



Ce 76e Tour de Pologne se déroulera sur une distance totale de 1.075,5 km avec un tracé dessiné principalement en montagne, fort semblable à celui de l'année dernière.

Geniets en bonne compagnie

Une semaine après le Tour de France dont il a été le grand animateur, Juan Alaphilippe vise le doublé sur la Clasica San Sebastian. Victorieux l'année dernière de cette course taillée pour lui, le Français, en jaune pendant 14 jours sur le Tour, retrouvera sur les routes basques celui qui lui a ravi son maillot de leader à deux étapes de l'arrivée sur les Champs: Egan Bernal (Ineos). L'année dernière, le jeune Colombien avait lourdement chuté à 20 km de l'arrivée de la classique, se fracturant le nez et se blessant à la mâchoire.

Si les 227,3 km sur un profil montagneux semblent pouvoir convenir à Bernal, la course est parfaitement taillée pour les puncheurs, Alaphilippe en tête. Le peloton devra essuyer deux cols de troisième catégorie, trois de deuxième et deux de première catégorie. La dernière ascension de Murgil - 2,5 km à 11,3 % de moyenne - est propice à une attaque, à 7 km seulement de la ligne d'arrivée.

Nouveauté cette année, les coureurs monteront au sommet d'Erlaitz (1re catégorie), quelques kilomètres seulement après le col de Jaizkibel, un classique de la course basque. Les Movistar, déçus par leurs performances sur la Grande Boucle, aligneront eux deux gros prétendants à la victoire: les Espagnols Mikel Landa et Alejandro Valverde, champion du monde en titre et victorieux par deux fois de la Clasica en 2008 et en 2014.

Le Néerlandais Bauke Mollema (Trek) fait partie des favoris, dans une course où s'aligneront également les frères britanniques Adam et Simon Yates (Michelton-Scott), le Belge Greg Van Avermaet (CCC) et son compatriote Tim Wellens (Lotto).

Pour Kevin Geniets, il s'agira de sa deuxième participation à une épreuve WorldTour après le Tour de Suisse mais sa première sur une course d'un jour. Au côté de David Gaudu et d'Anthony Roux, troisième en 2028, le Schifflangeois aura du pain sur la planche.