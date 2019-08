Tout s'est accéléré ces dernières semaines à l'Excelsior Virton avec une promotion en Division 1B et une imposante campagne de transferts. Flavio Becca a convaincu Dino Toppmöller de relever le défi. Plusieurs Dudelangeois ont suivi.

L'Excelsior Virton passe à la vitesse supérieure

L'Excelsior Virton débute sa saison ce samedi (17h) à OH Louvain. Pour la troisième fois de son histoire, le club gaumais accède au deuxième échelon de la hiérarchie belge, mais la campagne qui s'annonce n'a rien de comparable avec les précédentes.

Notamment parce que le club sauvé de la faillite par Flavio Becca est désormais 100% professionnel. Mais aussi parce que le magnat de l'immobilier au Luxembourg n'a pas l'intention de rester en salle d'attente pendant trop longtemps.

L'objectif à moyen terme est de rejoindre l'élite belge. Le chemin est tortueux. Encore plus lorsqu'il faut s'y retrouver dans le dédale du football belge. Cette saison, Virton rencontrera sept adversaires. Les six premières équipes disputeront le play-off 2 en compagnie de dix formations de Division 1A. Les deux dernières équipes de Division 1B s'affronteront en play-off 3 dans un best of five au terme duquel le perdant descendra.

Pour tenir la dragée haute à des équipes comme Lokeren, le Beerschot ou encore Westerlo, Flavio Becca a confié les clefs à Dino Toppmöller, artisan de la success story dudelangeoise la saison dernière. L'entraîneur allemand a emmené dans ses valises cinq joueurs du F91 (Couturier, Cruz, Jordanov, Malget, Turpel) et a aussi pioché dans la BGL Ligue avec des garçons comme Bojic, Benamra et Hadji.

Le club gaumais a multiplié les matches amicaux pour trouver les bons réglages. Sera-t-il prêt à temps?

Les arrivées

Marwane Benamra (Mondorf/LUX), Filip Bojic (Titus Pétange/LUX), Idir Boutrif (Sampdoria/ITA), Glenn Claes (FC Malines), Clément Couturier (F91/LUX), Stelvio Cruz (F91) Samir Hadji (Fola/LUX), Maximilien Janssen (Sandhausen/ALL), Fazli Kocabas (Roulers), Edisson Jordanov (F91/LUX), Loïc Lapoussin (Red Star/FRA), Steven Lewerenz (Magdebourg/ALL), Kevin Malget (F91/LUX), Vincent Rousseau (Standard), Yannick Schaus (Leverkusen/ALL), David Turpel (F91/LUX).

