Le feuilleton est enfin terminé. Après un long vendredi d'attente, l'Excelsior Virton a reçu le feu vert de la cour belge d'arbitrage pour le sport pour évoluer à l'étage supérieur. Le plus difficile reste à faire: réussir à se hisser en Division 1B sur le terrain.

L'Excelsior Virton obtient la licence pour évoluer en Division 1B

La victoire dans les coulisses est dans la poche. Il reste désormais à aller chercher celle sur le terrain. Recalé en première instance pour l'obtention de la licence qui doit lui permettre d'évoluer dans l'antichambre de l'élite belge, l'Excelsior Virton avait plaidé sa cause en début de semaine. Quatre jours plus tard, le verdict est tombé. Le club gaumais pourrait être promu.

Une décision qui devrait encore motiver davantage l'équipe qui disputera ce samedi à 20h son deuxième match des play-offs face au Lierse. La première journée a été très favorable à Anthony Moris et ses coéquipiers vainqueurs à Tessenderlo (0-2) alors que Deinze chutait au Lierse (1-4). Tessenderlo mène toujours la danse avec 31 points, mais ne peut pas monter car le club n'a pas demandé sa licence. Deinze et Virton comptent 27 points et le Lierse 24.