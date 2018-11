Le Progrès a confirmé sa bonne dynamique en dominant le Racing qui enchaîne un deuxième match sans marquer. Une victoire qui permet aux Niederkornois de dépasser leurs adversaires du jour au classement et de rester dans la course à l'Europe.

Sport 4 min.

«L'équipe qui ouvrait le score était quasiment sûre de l’emporter»

Gros plan sur Progrès - Racing 2-0

Le Progrès a confirmé sa bonne dynamique entamée bien avant la trêve internationale en dominant le Racing qui enchaîne un deuxième match sans marquer. Une victoire qui permet aux Niederkornois de dépasser leurs adversaires du jour au classement et de rester dans la course à l'Europe.

Par Thomas Fullenwarth

La clé du match: l'importance d’ouvrir le score



La recette du Racing reste la même, match après match. Un bloc défensif bas, compact et solide auquel viennent s’ajouter trois milieux de terrain qui défendent, relancent, attaquent… Dimanche, la qualité du trio Nakache-Agouazi-Nouidra a permis au Racing de construire des attaques et d'exister offensivement dans la possession du ballon. Du côté du Progrès, si on a senti plus de potentiel et de constance dans le jeu, les joueurs de Serredszum ont eu du mal à trouver des solutions pour contourner le bloc visiteur.

Ces deux formations ont un point commun: l’utilisation des erreurs de leur adversaire. Dans le cas du Racing, on a pu constater le gros travail défensif des joueurs pour boucher tous les espaces et forcer des Niederkornois joueurs à tenter des passes risquées. Les hommes de la capitale se projetaient très rapidement vers l’avant et arrivaient rapidement dans les trente derniers mètres adverses alors que du côté du Progrès, les joueurs ont gardé un cap offensif en répétant leurs efforts afin de fissurer le mur du Racing jusqu’à ce qu’il explose. Les locaux ont également été sérieux défensivement après avoir été rappelés à l’ordre par leur staff technique.



Un but, une passe décisive: un match plein pour Mayron De Almeida. Photo: Michel Dell'Aiera

Avec autant de sérieux et d’application sur le terrain, et après une première mi-temps agréable mais avec peu de situations dangereuses devant le but, on pouvait aisément deviner que l’équipe qui ouvrirait le score gagnerait le match. A ce petit jeu, c’est le Progrès qui émergeait sur une phase de jeu trop peu exploitée par les adversaires du Racing: la frappe hors surface de réparation (1-0, 50e).

Face à ce type de bloc bas, les défenseurs perdent souvent le réflexe de monter sur le porteur du ballon et c’est ce qui a coûté cher aux joueurs de la capitale. Ce but de De Almeida a débloqué le match car il a forcé Patrick Grettnich et ses joueurs à prendre plus de risques offensifs et donc à libérer plus d’espaces sur le terrain. Cette prise de risque était nécessaire mais à double tranchant car Niederkorn possède des joueurs qui sont capables de profiter du moindre mètre disponible.



Le second but des locaux en est la preuve puisque, passé en 4-3-3 avec une ligne offensive ne participant plus défensivement, le Racing a notamment ouvert ses côtés. Thill, plus libre dans ses prises de balles, lançait De Almeida sur son aile et terminait cette rapide reconversion offensive (2-0, 72e).



Après le premier but, on a jamais senti le Racing capable d’aller chercher son adversaire en sortant de cet objectif défensif. La débauche d’énergie que demande ce système de jeu est proportionnelle au coup de massue pris sur la tête lorsque celui-ci est gâché par un but encaissé. Mais on peut aisément deviner que si les joueurs de Grettnich avaient ouvert le score en première période, sur une de leurs actions chaudes, ils auraient remis un coup de clé à la serrure de leur coffre-fort.Et le Progrès aurait eu encore plus de mal à atteindre la surface de Romain Ruffier.

Jonathan Hennetier a souffert sur son côté droit. Photo: Ben Majerus

Les tops

Mayron De Almeida (Progrès): il n’a pas ménagé ses efforts et est monté en puissance au fil du match. Récompensé par son but, il a ajouté une passe décisive pour affirmer son influence sur la rencontre.

Laurent Agouazi (Racing): il a été partout. Il a pressé comme un avant-centre, il est redescendu pour déclencher le jeu, il a offert des solutions de passes grâce à des déplacements plus qu’intelligents.

Les remplaçants du Progrès: même si Teles, Soares et Torres sont entrés à 2-0, on n'a pas vu de différence entre ces joueurs et les titulaires. Dans l’état d’esprit et le jeu, on a observé des joueurs concernés et c’est assez rare pour être signalé. Le signe d’une gestion efficace du groupe par le staff technique.

Les flops

Jonathan Hennetier (Racing): beaucoup moins tranchant offensivement que d’habitude, pas vraiment dans son assiette défensivement. Les deux buts viennent de son côté.

Aleksandre Karapetian (Progrès): il a été dominé dans son duel avec M'Boup. Même s’il a pesé, il a surtout pêché dans son rôle de pivot en étant en échec dans 90% de ses remises occasionnant des pertes de balles et des contres adverses.

Florik Shala (Racing): un match à réaction dans ses appels où il a connu de nombreux soucis. Il a également eu du mal à peser sur la défense adverse.