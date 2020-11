En Ligue des Nations de football, samedi soir, le Luxembourg peut réussir un joli coup en l'emportant face à Nicosie. Mais ni le sélectionneur, ni le milieu de terrain Leandro Barreiro ne se mettent la pression.

Sport 3 min.

L'équipe luxembourgeoise doit passer l'obstacle Chypre

Patrick JACQUEMOT En Ligue des Nations de football, samedi soir, le Luxembourg peut réussir un joli coup en l'emportant face à Nicosie. Mais ni le sélectionneur, ni le milieu de terrain Leandro Barreiro ne se mettent la pression.

Surtout : vite oublier la défaite (0-3) en match amical face à l'Autriche, mercredi dernier. Les Lions Rouges doivent se concentrer sur la rencontre décisive de ce samedi 14 novembre, possiblement synonyme d'une première place de groupe 1 en Ligue des Nations. Et le sélectionneur du onze luxembourgeois, Luc Holtz, d'apaiser la tension : «Nous sommes plutôt dans une situation agréable en tant que seule équipe qui peut terminer leader du groupe à l'issue des matches du jour».

Après la défaite contre le Liechtenstein, le mois dernier, les Luxembourgeois ont remporté le match aller contre Chypre (2-0). Puis Anthony Moris et ses camarades ont remporté la mise (2-1) contre le Monténégro. Holtz compte bien voir ses joueurs poursuivre sur cette lancée victorieuse, ce soir dès 18h. Mais la mission ne sera pas aisée, tant les autres matches qui attendent la sélection FLF s'annoncent délicats. Trois jours après le duel à Nicosie, les Luxembourgeois rencontreront ainsi l'Azerbaïdjan au stade Josy-Barthel (mardi, coup d'envoi à 20h45). Pas simple.

Leandro Barreiro devra contrôler ses nerfs s'il veut figurer sur la liste des sélectionnés pour le match, à domicile, face à l'Azerbaïdjan. Photo: sportspress.lu/Jeff Lahr

D'autant que Leandro Barreiro, Dirk Carlson, Laurent Jans, Gerson Rodrigues et Vincent Thill ne doivent surtout pas recevoir de carton jaune, ce soir, s'ils veulent disputer ce prochain match. Même situation pour le milieu de terrain Leandro Barreiro qui relativise : «J'ai eu à gérer cette situation plusieurs fois. Parfois, j'ai réussi à ne pas obtenir d'autre carton jaune, d'autres fois non. Il est préférable de jouer normalement».

Les décisions de l'arbitre finlandais Mattias Gestranius (avec qui les Luxembourgeois ont par le passé eu des expériences malheureuses) pèseront donc sur le sort du onze luxembourgeois. Mais évoquant le cas de l'homme en noir qui, en qualifications du Championnat d'Europe 2019 contre l'Ukraine, n'avait pas eu de choix heureux pour les Lions Rouges, Luc Holtz balaye d'une phrase les inquiétudes. «Je me concentre sur mon équipe. Nous ne pouvons pas influencer s'il y a des spectateurs dans le stade ou quel arbitre mène le match. »



Et si Chypre ne pourra compter sur ses supporters, ce soir, le sélectionneur sait que la rencontre ne sera pas facile à remporter. «Ils nous ont posé des problèmes à l'aller; nous avons juste fait un meilleur usage de nos chances. Je pense que l'adversaire sera très agressif. Nous pourrons difficilement nous permettre de commettre des erreurs.»

Jusqu'à présent, Leonardo Barreiro, a toujours été sur la pelouse pour les quatre matchs de groupe de Ligue des Nations. A lui encore la mission de structurer le jeu luxembourgeois samedi. A 20 ans, le joueur de Mayence souhaite effacer de sa mémoire la défaite, il y a deux ans contre la Biélorussie, qui avait privé la sélection de prendre la tête du groupe en Ligue D. «Je préfère regarder vers l'avenir», sourit celui qui, à l'époque, avait dû se contenter du rôle de remplaçant.

Le sélectionneur luxembourgeois s'attend à un match rugueux. Photo: sportspress.lu/Jeff Lahr

Cette fois, la promotion en Ligue B est à portée de crampons. «Et nous savons ce que nous pouvons accomplir.» Si la sélection FLF l'emporte contre Chypre et que le Monténégro perd contre l'Azerbaïdjan, la tête de groupe sera acquise avant même le dernier match qualificatif.

Une aubaine à saisir, et Luc Holtz estime que son groupe a les moyens de l'emporter non seulement ce soir à Nicosie, mais au Josy-Barthel ensuite. «Nous avons une équipe ambitieuse et un objectif clair en tête. Nous ferons tout notre possible pour obtenir six points.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.