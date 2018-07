En attendant d'être peut-être promues en Division 2 en raison du retrait de Colmar-Berg, les dames du FC Pratzerthal-Grevels ont fait leur marché estival. L'entraîneur Sam Moreira change juste d'adjoint et n'enregistre aucun départ.

L'équipe féminine du FC Pratzerthal-Grevels recrute et patiente

Christophe NADIN Des pioches à Wincrange, Aischdall, Wormeldange et Ell.

En attendant d'être peut-être promues en Division 2 en raison du retrait de Colmar-Berg, les dames du FC Pratzerthal-Grevels ont fait leur marché estival. L'entraîneur Sam Moreira change juste d'adjoint et n'enregistre aucun départ.

Tina Majerus (Wincrange) a signé un transfert définitif après avoir joué deux ans à Pratzerthal-Grevels. Conny Harsch (Aischdall) s'est elle engagée pour une saison après six premiers mois passés au club. Jessica Wingert revient après avoir joué un an à Aischdall. Morgane Bidaine est aussi de retour après avoir joué quatre ans à Wormeldange. Les toutes nouvelles têtes seront celles de Shannon Wagner (latéral gauche, 17 ans) en provenance d'Aischdall et de Chiara Bernardo (milieu offensif, 15 ans) en provenance de Ell. Patrick D'Angelo sera l'entraîneur adjoint. L'objectif du club sera de se maintenir en Division 2 si le club est promu. Ou de jouer le titre en Division 3.

Le FC Pratzerthal-Grevels reste sur une bonne saison avec une deuxième place en Division 3 série 1.