Le club schifflangeois a fait savoir à travers un communiqué que son équipe féminine se retirait sur-le-champ du championnat faute de joueuses. Schifflange était avant-dernier en Ligue 1 sans le moindre point.

L'équipe féminine de Schifflange arrête les frais

«Faute de combattantes, le FC Schëffleng 95 a pris la décision de retirer avec effet immédiat son équipe féminine du championnat. Le début de la saison 2018-19 a été usant et nerveux pour l’équipe féminine de Schifflange. L'équipe savait qu’elle devrait lutter dès le début du championnat pour éviter la culbute en Ligue 2 et a connu deux entraîneurs différents depuis la reprise du championnat. La première partie du championnat en Ligue 1 a également mis à nerf les membres du comité d’autant plus que plus de la moitié d’un cadre limité de joueuses ne venait plus aux entraînements et que les entraîneurs avaient des difficultés d’aligner un onze de base pour les différents matchs de championnat. Face à cette hémorragie, certaines bêtes noires au sein du groupe et avec l'expérience des dernières saisons qui avaient été marquées par un recrutement difficile, le comité a décidé de jeter l'éponge avec effet immédiat d’autant plus que le club ne pourrait faire que deux transferts pendant la trêve hivernale. Largement insuffisant pour disposer d’assez de joueuses pour terminer cette saison en Ligue 1. Cependant le FC Schëffleng 95 s'est donné pour objectif de disposer d’une toute nouvelle équipe de joueuses motivées pour disputer le championnat 2019/20 en Ligue 2 pour prendre un nouveau départ.»