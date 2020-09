A trois jours du premier rendez-vous de la Ligue des Nations, samedi en Azerbaïdjan, difficile d'établir un diagnostic précis de l'état de santé de la sélection. Toujours est-il que tous les internationaux et le staff technique ont passé avec succès les trois tests covid-19 programmés avant le départ pour le Caucase. C'est déjà ça.

L'équation à multiples inconnues de l'équipe nationale

(DH) - Tout un monde, celui d'avant. Rendez-vous compte, l'équipe nationale n'avait pas rejoué depuis très exactement 289 jours avant le galop d'essai de ce mardi soir, face à Sarrebruck (0-0). C'est en effet, le 17 novembre, face au Portugal (0-2), que prenait fin la campagne de qualification pour l'Euro 2020. Ou plutôt 2021 en raison de la crise sanitaire qui a ouvert en grand toute une série de questions avant l'entame de la Ligue des Nations ce samedi. A commencer par l'état de santé des internationaux.

Rassurez-vous, tous ont passé avec succès les trois tests de dépistage avant le départ pour Bakou, ce jeudi à 14h. Tout le monde pourra donc poser le pied sur le sol azéri, même Christopher Martins, le joueur des Young Boys Berne, qui, lui, s'envolera depuis la Suisse pour s'éviter un crochet par le Grand-Duché et échapper ainsi à une quarantaine à son retour. Une péripétie pas du tout du goût de Luc Holtz qui tenait à la présence d'un de ses éléments de base. «Toutes ces mesures incompréhensibles commencent à me fatiguer», insiste le sélectionneur national.

«Et, naturellement, la situation que nous vivons les impacte directement. Même les plus jeunes qui se demandent de quoi sera fait leur avenir», insiste celui qui a fêté ses dix ans de présence au poste de sélectionneur le mois dernier. Et Holtz sait pertinemment qu'il aura besoin de joueurs bien dans leur tête «pour mettre de l'intensité dans le pressing et dans les duels».



Pour ce qui est du domaine physique, «les états de forme sont très divers, entre ceux qui sortent d'une grosse préparation physique, ceux qui ont repris le championnat et ceux qui ne jouent pas...» Et ceux qui sont sur la touche à l'heure actuelle: Vincent Thill et Gerson Rodrigues, tous deux blessés à une cheville.

L'absence conjuguée des deux ailiers, mais aussi deux références techniques de l'équipe reposerait le problème de l'animation offensive. Pour rappel, l'attaque est déjà privée de Dave Turpel (opéré à un ménisque), de Daniel Da Mota (mis à l'écart par son club) alors qu'Aurélien Joachim (le meilleur buteur de l'histoire des Roud Léiwen) a pris sa retraite internationale.

«On se creuse la tête pour trouver un plan B, voire même un plan C. Faudra-t-il revoir notre philosophie de jeu? Nos animations offensives et défensives? Mais avec quels joueurs? D'autant que le temps presse et que concernant notre adversaire, on ne sait pas grand-chose. Lui aussi a été privé de matches par la pandémie.»

Autant de questions auxquelles, Luc Holtz va devoir apporter une réponse avant samedi 18 heures. Date et heure du coup d'envoi au stade Olympique de Bakou.

Le cadre de 24 joueurs Gardiens: Tim Kips (F91 Dudelange), Anthony Moris (Union Saint-Gilloise/BEL), Ralph Schon (FC Wiltz).

Défenseurs: Dirk Carlson (Karlsruhe SC/ALL), Lars Gerson (IFK Norrköping/SUE), Tim Hall (Gil Vicente/POR), Laurent Jans (FC Metz/FRA), Enes Mahmutovic (PFK Lviv/UKR), Kevin Malget (Swift), Marvin Martins (sans club), Chris Philipps (sans club), Vahid Selimovic (OFI Crète/GRE).

Milieux: Leandro Barreiro (FSV Mayence/ALL), Florian Bohnert (FSV Mayence/ALL), Christopher Martins (YB Berne/SUI), Danel Sinani (Norwich City/ANG), Aldin Skenderovic (Progrès), Olivier Thill (FK Oufa/RUS), Vincent Thill (FC Metz/FRA).

Attaquants: Stefano Bensi (Fola Esch), Alessio Curci (FSV Mayence/ALL), Maurice Deville (FC Sarrebruck/ALL), Edvin Muratovic (F91 Dudelange), Gerson Rodrigues (Dynamo Kiev/UKR).

