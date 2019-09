Le LC Tétange organise ce samedi 21 septembre à Reckange-sur-Mess l'Urban Cyclocross By Night. Une première au pays qui n'a pas recueilli l'aval de la Fédération. Explications.

L'épreuve nocturne de Reckange crée la polémique

(ER/JG) - «Nous sommes déçus car malgré les démarches entreprises lors de la mise sur pied de cette épreuve, la FSCL ne veut pas reconnaître cette manifestation comme une épreuve de cyclo-cross à part entière mais comme brevet cyclo-sportif», regrette Marco Lux, le président du club organisateur.

Du côté de la Fédération, on s'appuie sur les règlements qui précisent que la saison de cyclo-cross est planifiée d'octobre à fin février. «Le club de Tétange n'a pas respecté certaines procédures. Nous ne pouvions pas donner une dérogation car si nous le faisons pour une course, nous devons le faire pour d'autres», déclare son président Camille Dahm.

Pourtant le club du Velosfrënn Gusty Bruch, qui organise la traditionnelle épreuve de Brouch, bénéficie pourtant du précieux passe-droit. «Dans ce cas, il n'y a pas besoin de dérogation car ce cyclo-cross est à la fois sur les mois de septembre et octobre en fonction de l'année», précise encore le n°1 de la FSCL qui reconnaît toutefois le caractère malheureux de la situation.

«Nous avons également notre part de responsabilité, nous avons commis des fautes et il y a certainement des améliorations à faire sur le plan de l'administratif» avant de reconnaître qu'avec «plus de communication, on aurait pu trouver une solution».

A l'avenir, le règlement pourrait être amendé mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Ce contretemps n'a toutefois pas freiné les ardeurs des membres du LC Tétange et de son partenaire la commune de Reckange-sur-Mess.

Mise sur pied dans l'«idée de proposer quelque chose de nouveau au Luxembourg», cet Urban Cyclocross by Night se déroulera au centre de Reckange-sur-Mess à proximité de l'église et du Centre culturel. D'une longueur de 2,1 km, ce circuit relativement technique est composé en majorité de route mais deux sections de prairie ont été aménagées par les organisateurs.

Comme la course élite se déroulera à partir de 20h, un éclairage artificiel sera spécialement mis sur pied pour l'occasion. «Avec le soutien du service technique de la commune, nous avons loué des ballons éclairants et nous disposons de quatre groupes électrogènes pour illuminer les portions du circuit qui ne seront pas couvertes par l'éclairage public», conclut le président Lux.

L'église de Reckange-sur-Mess est au centre du circuit. Photo: Serge Waldbillig Le circuit présente deux sections de praire dont une derrière le Centre culturel de la commune. Photo: Serge Waldbillig La seconde section de prairie du circuit où des ballons éclairants seront installés. Foto: Serge Waldbillig Les concurrents devront se farcir une impressionnante volée d'escaliers. Photo: Serge Waldbillig

Horaire de l'Urban Cyclocross by Night (samedi à Reckange): 16h30-1745: reconnaissance du circuit, 18h course débutants, 19h course juniors, masters, élites dames et Espoirs dames, 20h: élites messieurs



Le calendrier de la saison 2019-2020

Dimanche 29 septembre: épreuve régionale à Brouch

Samedi 5 octobre: épreuve régionale de l'UC Dippach à Mersch

Samedi 12 octobre: épreuve régionale du LC Kayl

Dimanche 20 octobre: épreuve régionale de Rumelange - 1re manche de la Skoda Crosscup

Dimanche 27 octobre: épreuve internationale de Contern - 2e manche de la Skoda Crosscup

Dimanche 3 novembre: épreuve régionale de Tétange

Dimanche 10 novembre: épreuve régionale de Dommeldange - 3e manche de la Skoda Crosscup

Dimanche 10 novembre: Championnats d'Europe à Silvelle en Italie

Dimanche 17 novembre: épreuve régionale de Belvaux

Dimanche 24 novembre: épreuve régionale de Cessange - 4e manche de la Skoda Crosscup

Dimanche 1er décembre: épreuve de Mamer - 5e manche de la Skoda Crosscup

Dimanche 8 décembre: épreuve de Préizerdaul - 6e manche de la Skoda Crosscup

Dimanche 15 décembre: épreuve régionale d'Ettelbruck - 7e manche de la Skoda Crosscup



Dimanche 22 décembre: épreuve régionale de Mondorf - 8e manche de la Skoda Crosscup

Mercredi 1er janvier 2020: épreuve internationale de Pétange

Dimanche 5 janvier: épreuve régionale de Alzingen - 9e manche de la Skoda Crosscup

Dimanche 12 janvier: Championnats nationaux à Mersch organisés par l'UC Dippach

Dimanche 19 janvier: épreuve internationale de Leudelange - 10e manche de la Skoda Crosscup

Samedi 1er et dimanche 2 février: Championnats du monde à Dubendorf en Suisse

Horaire des épreuves

13h: départ des juniors, 13h01: départ des Masters, 14h15: départ des débutants et débutantes, 14h16: départ des dames (juniors-Espoirs-élites), 15h15: départ des élites-Espoirs.