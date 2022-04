Dalheim galère pour sortir de l’ornière. Le club manque de forces vives. Sur et en dehors du terrain. Radiographie.

L'envol compliqué des Aiglons

Un Aiglon avec un bonnet d’âne. L'image est improbable. C'est pourtant celle que véhicule l’équipe de football de Dalheim. Elle n'a pas encore pris un point depuis le début de saison en Division 3. Fait unique dans les trois premières divisions du pays.

La situation prête le flanc à la moquerie. Le président Antonio Turcarelli, lui, n'était pas d’humeur à plaisanter en début de semaine. «J'en ai ras-le-bol. Je vais arrêter. Ça fait trois ans que je suis à la tête du club et je n'ai jamais vu autant de joueurs démotivés. La première question qu'ils posent avant de s'engager chez nous, c'est 'combien payez-vous?'»

Une réunion de crise devait démêler l’écheveau en milieu de semaine. Elle a, semble-t-il, apaisé les tensions et remobilisé quelques âmes pour sauver un club sous perfusion. Les Aiglons n'ont plus qu'une équipe. Et encore… Elle ne s'est pas présentée à Larochette faute de combattants et a perdu la rencontre sur un score de forfait. Et lorsqu'elle gagne comme elle l'a fait face à Brouch, on lui retire le bénéfice des trois points car elle n'a pas respecté la règle des sept premières licences à coucher sur la feuille de match.

Une saison «pourrie»

Bref, la saison est pourrie. Une impression confirmée par Inacio Do Rosario, appelé pour épauler l'entraîneur et qui se retrouve dans le milieu du terrain à 43 ans. «Oui, il y a la question de la motivation. Certains viennent à l'entraînement lorsqu'ils en ont envie», confirme celui qui a roulé sa bosse dans tout le pays. De l'Alliance à Weiler en passant par le CeBra et Hostert. «Je n'ai pas l'habitude de voir un club dans un tel état. Alors oui, on peut adresser des reproches aux joueurs, mais je trouve dommage que le comité n'ait pas réuni tout le monde en début de saison afin de fixer des objectifs clairs.»

La crise sanitaire n'a pas non épargné les petits clubs et Dalheim en est le symbole. Certains joueurs ne sont plus revenus après les différentes vagues Covid. «D'autres sont revenus mais quand ils ont vu qu’il n'y avait que cinq ou six joueurs à l’entraînement, ils n'ont plus voulu se déplacer», dit Do Rosario.

Les scènes rocambolesques se succèdent alors. Un joueur de champ doit prendre place dans les buts, dix garçons sont seulement présents au premier coup de sifflet de l'arbitre et les deuxièmes mi-temps deviennent interminables et sources de problèmes physiques rédhibitoires. «C'est dommage car avec un peu plus d'entraînement, on pourrait battre deux ou trois équipes de la série», ponctue un Inacio Do Rosario toujours affûté pour son âge.

Un club en mode «survie»

Fondés en 1968, les Aiglons ont parfois joué à saute-mouton entre la Division 2 et la Division 3. Aujourd'hui, il est question de survie pour un club qui n’a plus de deuxième équipe ni même de vétérans.

«Je ne veux plus être président, mais je ne veux pas voir ce club disparaître», raconte Antonio Turcarelli, bien décidé à mobiliser quelques forces vives pour redonner du souffle à des Aiglons blottis au fond de leur nid.

