L'Entente Wormeldange/Munsbach/Grevenmacher s'est renforcé en vue de la saison prochaine et a fait signer six joueuses et a prolongé six autres éléments de son effectif.

L'Entente Wormeldange se renforce

Le septième du dernier championnat de Ligue 1 assure ses arrières

(DH). - L'Entente Wormeldange/Munsbach/Grevenmacher s'est renforcé en vue de la saison prochaine et a fait signer six joueuses et a prolongé six autres éléments de son effectif.

Deux joueuses de Canach: Catherine Havé et Sophie Maurer, deux autres du TuS Issel: Tanja Fendt et Helen Heiser, ainsi que Marina Meyer (Msg Rahlingen) et Ly Bui Thien (Junglinster) ont signé en faveur de l'Entente.

D'autre part, Noémie Raths (Junglinster), Aurélie Theis (E. Pratzerthal), Anouck Leuchter (E. Pratzerthal), Stella Inacio (Biwer), Irène Mendes Y Elola (Hostert) et Eva Larusson (Canach) ont prolongé leur bail avec le club.