Victorieuse de Bettembourg, l’Entente Itzig/CeBra a créé la sensation de la 11e journée de Ligue 1. Niederkorn et le Racing restent sur le podium tandis que Larochette avec le forfait général de Schifflange marque ses trois premiers points en Ligue 1.

Sport 24 6 min.

L'Entente Itzig/CeBra fait tomber le leader, Diekirch et Bertrange bien partis

Diekirch en Ligue 2 et Bertrange en Ligue 3 champions d'automne

Victorieuse de Bettembourg, l’Entente Itzig/CeBra a créé la sensation de la 11e journée de Ligue 1. Niederkorn et le Racing restent sur le podium tandis que Larochette avec le forfait général de Schifflange marque ses trois premiers points en Ligue 1.

Par Gérôme Henrionnet

Face à une équipe d'Itzig/CeBra bien organisée, solidaire et pleine d’abnégation, les joueuses de Daniel Nunes ont fait preuve d’une coupable inefficacité offensive, qui les a amenées à connaître leur première défaite de la saison. Pour bloquer Karen Marin et Kimberley Dos Santos, Fernando Da Silva, l’entraîneur de l’Entente Itzig/CeBra avait décidé de jouer avec cinq défenseures et procéder en contre.



Sa stratégie a parfaitement bien fonctionné puisque non seulement les deux attaquantes bettembourgeoises ont été muettes mais les coéquipières de Tania Correia finissaient la première période avec un avantage de 0-2 grâce à des réalisations de Cathy Silva (10e) et Lisa Noesen (27e)

En seconde période, Bettembourg sortait des vestiaires plus motivé. Sur un corner mal dégagé par la défense adverse, Justine Oswald, au point de penalty frappait sans contrôle et crucifiait Lucie Schilmé. Les supporters locaux pensaient la remontada possible mais l’inefficacité offensive de leurs protégées permettait aux visiteuses de créer l’exploit.



14 Cathy da Silva devance Sarah Witry. Bettembourg a subi la loi de l'Entente Itzig/CeBra 1-2. Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Cathy da Silva devance Sarah Witry. Bettembourg a subi la loi de l'Entente Itzig/CeBra 1-2. Photo: Stéphane Guillaume Lisa Noesen résiste au retour de Justine Oswald. Photo: Stéphane Guillaume Lisa Noesen a inscrit le deuxième but de l'Entente Itzig/CeBra. Photo: Stéphane Guillaume Cathy da Silva a inscrit le premier but de l'Entente Itzig/CeBra. Photo: Stéphane Guillaume Carlos Tavares, l'arbitre du match. Photo: Stéphane Guillaume L'équipe du SC Bettembourg. Photo: Stéphane Guillaume Amenis Correia (Bettembourg) à la lutte avec Mara Durabile. Photo: Stéphane Guillaume Fernando Reis, l'entraîneur Entente Itzig/CeBra. Photo: Stéphane Guillaume Justine Oswald au marquage sur Solange Leite (Entente Itzig/CeBra). Photo: Stéphane Guillaume Léa Pizzimenti (Bettembourg) face à Mélania Morgado. Photo: Stéphane Guillaume La formation de l'Entente Itzig/CeBr Photo: Stéphane Guillaume Karen Marin (Bettembourg) file vers le but de l'Entente Itzig/CeBra malgré le retour de Léa Kieffer. Photo: Stéphane Guillaume Premier revers de la saison pour Karen Marin et les filles de Bettembourg. Photo: Stéphane Guillaume Kate Thill (Bettembourg) s'impose dans les airs. Photo: Stéphane Guillaume

Le Progrès solide dauphin

Orphelines de leur entraîneur emblématique Carlos Calmes, démissionnaire après la dernière journée, les Rosportoises se devaient de se ressaisir afin de lancer une saison fort mal débutée. Malheureusement pour elles, le fameux choc psychologique n’a pas eu lieu. Au contraire les joueuses du Progrès n’ont pas rencontré de grosses difficultés pour venir à bout de l’Entente Rosport/USBC/Christnach. Maïte Machado sur penalty (1-0, 15e), Amy Thompson (2-0, 43e) et Sonia Tremont (3-0, 84e) contribuaient au net succès de Niederkorn. Steve Senisi se réjouissait d’avoir gagné mais il était surtout très satisfait d’avoir vu son équipe produire du beau jeu.

Le Racing repart de l’avant

La démission surprise de leur entraîneur suivie d’une défaite face à Junglinster, avait suscité quelques inquiétudes sur la capacité des joueuses du Racing à retrouver leur panache du début de saison. Pour effacer ces doutes, les filles du club de la capitale avaient besoin d’une victoire. Chose faite même s’il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les joueuses de Serge Bix prendre le meilleur sur Ell, une équipe difficile à jouer et très efficace dans les contres.

Sans un face-à-face perdu devant Andréa Burtin, les joueuses de Paul Wilwerding auraient pu rentrer à la pause avec un but d’avance. En seconde période Ell était moins bien organisé et laissait trop d’espace à son adversaire, ce qui a permis à Elodie Martins d’enclencher à 20 m une superbe frappe du pied gauche qui finissait dans la lucarne (1-0, 60’). Un quart d’heure plus tard, elle était imitée par Julie Wojdyla (2-0, 75e).

Junglinster un cran au-dessus

Au terme d’un match dans lequel les conditions climatiques n’étaient pas favorables pour pratiquer un beau football, Junglinster s’est imposé assez logiquement face à une équipe de Wincrange qui est en constant progrès. Jessica Birkel avait ouvert les hostilités pour les locales (1-0, 13e) mais Carolina Ferreira lui répondait assez rapidement (1-1, 26e).

Suite à un coup franc indirect, Sara Olivieri redonnait l’avantage à Junglinster (2-1, 36e). Même si la première période semblait équilibrée, la seconde mi-temps fut dominée par Junglinster. Hayette Ghodbane se chargeait même de corser l’addition pour porter la marque à 3-1.



Bien qu’auteure d’un bon match, l'équipe de Mamer n’a pas su inquiéter l’Entente Wormeldange/Munsbach/CSG. Noémie Raths (28e), Isabel Albert par deux fois (65e et 73e) et Helen Reiser (81e) ont eu raison de la défense mameroise. Nicolas Bevilacqua était très satisfait de son équipe: «Nous étions tactiquement bien disciplinés, combatifs et unis.»

Pas de match entre Schifflange et Larochette. Le club schifflangeois a fait savoir à travers un communiqué que son équipe féminine se retirait du championnat de Ligue 1 avec effet immédiat. Cependant «le Fc Schifflange 95 s’est donné pour objectif de disposer d’une nouvelle équipe de joueuses motivées pour le championnat 2019-2020 en Ligue 2 ». Affaire à suivre…

Ils ont dit



Daniel Nunes (entraîneur Bettembourg) : «Ce soir nous avons pris trop de mauvaises décisions, nous nous précipitons de trop et que dire des occasions que nous n’arrivons pas à mettre au fond. Il ne faut pas mettre notre travail en question, c’était juste un jour où rien ne va. Je prends toute la responsabilité dans cette défaite, il nous reste deux matches avant la trêve et après on pourra se reposer.» Bettembourg - E. Itzig/CeBra 1-2



Daniel Nunes, l'entraîneur de Bettembourg, regrette le manque d'efficacité de son équipe. Photo: Stéphane Guillaume

Amelie Albrand (Bettembourg): «La première mi-temps était pour nous compliquée. L'Entente Itzig/CeBra a su concrétiser ses deux occasions. En deuxième mi-temps, elles étaient bien regroupées derrière et malgré nos nombreuses occasions, nous n’avons pas été efficaces. C’était un match très sérieux de la part de nos adversaires.» Bettembourg - E. Itzig/CeBra 1-2

Fernando Reis Da Silva (entraîneur E. Itzig/CeBra): «Je tiens à féliciter mon équipe. J’ai certainement le groupe avec le plus de présence lors des entraînements, qui plus est avec un engagement incroyable. Si nous avons fait une première partie de championnat en dessous de nos moyens, j’en assume entièrement les responsabilités. Je possède un groupe incroyable.» Bettembourg - E. Itzig/CeBra 1-2

Paul Wilwerding (entraîneur Ell): «Je trouve dommage que mon équipe n’ait pas pu réaliser en seconde période la même prestation que la première.» Racing - Ell 2-0



L'affiche à suivre

Pour finir la phase des matches aller, Junglinster quatrième avec 19 points recevra son voisin l’Entente Wormeldange/Munsbach/CSG, septième avec 16 points.

Ligue 2: avantage Diekirch, Hesperange et Fola

10 Carolina Rodrigues (Bettembourg) et Laura Rodriguez (Entente Differdange 03/Luna Oberkorn) n'ont pas réussi à se départager / Foto: Stéphane Guillaume Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Carolina Rodrigues (Bettembourg) et Laura Rodriguez (Entente Differdange 03/Luna Oberkorn) n'ont pas réussi à se départager / Foto: Stéphane Guillaume Photo: Stéphane Guillaume Carole Feirereisen (Bettembourg II). Photo: Stéphane Guillaume L'équipe de l'Entente Differdange 03/Luna Oberkorn. Photo: Stéphane Guillaume Catherine Keipes, la gardienne de Bettembourg II, a sauvé ses couleurs a plusieurs reprises. Photo: Stéphane Guillaume Joana Simoes tente de stopper Naomi Picard (Entente Differdange 03/Luna Oberkorn). Photo: Stéphane Guillaume Elis Hasi, l'entraîneur de l'Entente Differdange 03/Luna Oberkorn. Photo: Stéphane Guillaume Sabrina Backes (Bettembourg II) à la lutte avec Edina Kocan. Photo: Stéphane Guillaume Sabrina Dukoski (Bettembourg II) pressée par Stella Baffa. Photo: Stéphane Guillaume le groupe du SC Bettembourg II Photo: Stéphane Guillaume Sabrina Dukoski prend le meilleur sur Naomi Picard (Entente Differdange 03/Luna Oberkorn). Photo: Stéphane Guillaume

En l’emportant aisément 1-8 face à Vianden, Diekirch termine les matches aller à la première place avec dix points d’avance sur le quatrième. Hesperange auteur d’un carton 8-0 contre l’Entente Pratzerthal/Grevels et le Fola vainqueur à Junglinster restent ancrés solidement aux deuxième et troisième places. Mauvaise opération pour Bettembourg II et l’Entente Differdange/Luna qui, en se neutralisant (0-0), permettent à CeBra/Itzig II, vainqueur 0-1 contre l’Entente Aspelt/Remich/Bous d’être seul à la quatrième place. Le score du jour est à mettre à l’actif de Ell II qui a passé 10 buts à Bissen (0-10).

Ligue 3: Bertrange loin devant

Sans être Madame Soleil, on ne voit pas comment Bertrange peut manquer en fin de saison l’accession en ligue 2. Victorieuses de Rumelange sans jouer, les joueuses de Daniele Loverre possèdent 12 points d’avance sur le quatrième le FC Red Black Egalité, défait 3-1 face au troisième Diekirch II. Après son match nul à Pétange, l’Union Mertert-Wasserbillig, deuxième, se fait aussi distancer au classement général par le leader.



Larochette, en battant 5-1 l’Entente Uelzechtdall, devance son adversaire du jour de trois points. La palme du nombre de buts marqués lors de cette 13e journée revient à Merl-Belair qui a étrillé Wiltz 7-0. En bas de tableau, le Fola II, en faisant match nul 3-3 contre l’Entente Käerjéng/Rodange, et surtout Ell III, vainqueur contre l’Entente Hosingen/Norden 2-1, remontent légèrement au classement.