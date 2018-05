Avec une équipe jeune et prometteuse, l'Entente Differdange-Luna a dominé presque les 90 minutes Mertert-Wasserbillig et a mérité sa place en Ligue 2 la saison prochaine.

Sport 3 min.

L'Entente Differdange-Luna a croqué Mertert-Wasserbillig

Mertert-Wasserbillig est à peine parvenue à instiller un peu de doute avant la pause.

Avec une équipe jeune et prometteuse, L'Entente Differdange-Luna a dominé presque les 90 minutes Mertert-Wasserbillig et a mérité sa place en Ligue 2 la saison prochaine.

Par Daniel Pechon

Le match. L'E Differdange-Luna a nettement dominé son adversaire mais a aussi brillé à travers ses plus jeunes joueuses. Neto à gauche et Rodrigues à droite, moins de 30 ans à elles deux, ont affolé chacune leur couloir, semé le danger dans la défense des Mosellanes. Kocan, 16 ans, a été remarquable en numéro 10, avec ses crochets courts, sa vista et ses passes. Une véritable plaque tournante de l'équipe.

En face, Mertert-Wasserbillig a tenté de répliquer mais Breser, l'attaquante, a été souvent neutralisée par Osmanovic, la capitaine, 18 ans. Malena a, elle, tenté plus d'une fois de faire vibrer l'attaque mosellane mais en vain.

Le premier but est tombé après une demi-heure. Kocan, sur coup franc a risqué un envoi lointain et a surpris Elias (1-0). Véritable poison pour la défense mosellane, Rodrigues slalomait dans le rectangle et plaçait dans le côté gauche d'Elias (2-0). L'équipe de ligue 3 semblait être sur du velours mais sur un contre Malena remettait au centre vers Schiancariol qui réduisait l'écart juste avant la pause (2-1).

Avec Kocan à la manœuvre, Differdange-Luna reprenait le jeu à son compte au second acte. Neto dévalait le côté gauche et de l'intérieur du pied plaçait dans le petit filet (3-1). Puis Durabile, 16 ans, plaçait l'estocade (4-1). Mertert-Wasserbillig forçait trois corners en fin de rencontre, mais Picard, 15 ans en juillet, était attentive dans les filets de Differdange-Luna.

La note. 13/20. Le suspense n'a pas duré longtemps tant Differdange-Luna a eu la main sur la rencontre. Si le jeu a été brouillon à certains moments, il y eut quelques beaux mouvements.

Le fait du match. Le coup franc de Kocan, gagnant et surprenant, a orienté la rencontre et donné confiance à Mertert-Wasserbillig.

La dame du match. Rodrigues, par ses accélérations et ses dribbles, a amené le danger et déstabilisé souvent la défense mosellane.

Une bonne dose d'engagement. C'est notamment la clef du succès differdangeois. Photo: Michel Dell’Aiera

E. Differdange-Luna - Mertert-Wasserbillig 4-1

Stade Prince Henri (Walferdange), pelouse en bon état, arbitrage de M. Quiterio assisté de MM. Cardoso et Bartholomey, 219 spectateurs. Mi-temps: 2-1.

Evolution du score: Kocan 1-0 (10e), Rodrigues 2-0 (32e), Schiancariol 2-1 (42e), Neto 3-1 (56e), Durabile 4-1 (68e).

Corners: 4 (2+2) pour E. Differdange-Luna; 6 (1+5) pour Mertert-Wasserbillig .

Carton jaune: Schill (65e) à Mertert-Wasserbillig.

E. DIFFERDANGE-LUNA (4-4-1-1): Picard; Sabotic, Osmanovic, Da Silva Afonso, Biever (67e Pinto); Durabile, Kocan, Baffa (55e Mathekowitsch), Rodrigues (87e Dos Santos); Silva; Neto Oliveira.

Joueuses non utilisées: Didier, Mulic et Pinto.

Entraîneur: Artur Almeida Simoes.

MERTERT-WASSERBILLIG (4-2-3-1): Elias; V. Boever, Krieps, Ferrin (38e Malena), V. Breser; Schoenauer, Perreira Da Costa (60e Schill); T. Boever, Schiancariol, Kayser; S. Breser (67e Ebsen).

Joueuses non utilisées: Schaeffer et Cabucos.

Entraîneur: Fabien Neu.

ILS ONT DIT

Fabien Neu (Mertert/Wasserbillig): «On a pas su être efficaces. L'absence d'une joueuse en défense pour carton a été aussi préjudiciable. Mais on a joué face à une belle équipe qui peut jouer dans la première moitié en Ligue 2. Mais on n'a pas perdu la saison ici.»

Artur Almeida Simoes (Differdange/Luna): «On a livré un bon match. J'espère conserver mon équipe intacte. Je les connais depuis les jeunes filles. Je ne comprends pas certaines équipes 2 qui viennent piller notre effectif. Mais l'enthousiasme de la jeunesse a fait beaucoup aussi. Un excellent match de Kocan.»