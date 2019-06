«L'émotion me submerge rien que d’y penser»

C'est le jour J pour Dora, Cesare et les milliers d'anonymes qui, ce samedi, prendront d'assaut les rues de Luxembourg lors de la 14e édition de l'ING Night Marathon. Voici les dernières impressions de nos amis qui balancent entre fébrilité et impatience.

C'est le jour J. Ce samedi soir, Dora Carriero et Cesare Giuliano feront partie des 16.000 inconditionnels qui prendront le départ des différentes épreuves proposées par la 14e édition de l'ING Night Marathon.



Le hall de Luxexpo après la distribution des dossards, vendredi soir, était étrangement calme.

Les deux inconditionnels de la course à pied, que nous suivons depuis une semaine, nous livrent leurs dernières impressions. Malade depuis le début de la semaine, Dora s'est soignée et a repris quelques forces avant de s'engager sur le semi-marathon qu'elle finira «coûte que coûte».



Cesare, quant à lui, a géré tranquillement sa fin de semaine mais s'est offert «un coup de stress» à l'heure de retirer son dossard pour le marathon.

01 «L’adrénaline est montée d’un seul coup» Copier le lien





Dora, toujours avec le sourire.

La tenue et le dossard de Dora.

Vendredi soir, j’avais une séance de kiné qui était programmée, en raison de mes blessures du début d’année. La kiné a très vite remarqué que ma forme n’était pas aussi bonne que la séance précédente. Je lui ai alors demandé conseil, les précautions à prendre pour le semi de samedi... mauvaise surprise: elle me conseille de ne pas prendre le départ.

Je suis revenue à la maison les larmes aux yeux. Action - réaction! Dans la demi-heure qui a suivi j’étais boostée à bloc. Décidée plus que jamais à prendre le départ.

Sur mon temps de midi, je suis allée chercher mon dossard au Kirchberg. Et là, l’adrénaline est montée d’un seul coup et j’ai eu de suite l’impression d’aller beaucoup mieux. Alors que ma nuit précédente avait été entrecoupée de trois crises de toux, je ne me suis réveillée qu’une seule fois ce qui m’a permis de me reposer un peu mieux.

Ma sortie de jeudi qui m’a servi de test n’a pas été merveilleuse. J’étais pourtant très motivée de prendre les chemins de campagne, d’avoir un petit moment pour moi, de me retrouver en pleine nature, mais je n’avais pas de souffle. Je me suis dis: «C’est la cata!»

Les jambes lourdes, les bronches encombrées, à peine partie je me suis sentie dans le dur. Je n’arrivais pas à installer un rythme. J’ai compris de suite que ce serait un exercice dans la difficulté. Il ne me restait plus qu’à faire appel au mental. Il répond presque toujours présent. Il m’aide à dépasser mes limites. Je reste positive, guerrière jusqu’au bout. «On ne lâche rien», telle est ma devise.

«On ne lâche rien», telle est ma devise.

J’ai reçu ma tenue #SportezVousNature. Ce sont des amis bretons qui me l’ont envoyée et c’est une autre source de motivation. Je dois leur faire honneur.

Ce samedi, il fera chaud. Je me pose la question de mon équipement, mais je pense que je ne pourrai pas me passer de réserve d’eau. J’aurai ma ventoline aussi sur moi. Je n’aime pas la chaleur, des températures de 3 ou 4° me suffisent, mais comme on dit: «Il faut y aller!»

J’ai bien entendu commencé à beaucoup m’hydrater et je le ferai jusqu’au départ. Question alimentation, ce sera un petit-déjeuner copieux: pain, céréales, fromage – que j’adore –, quelque chose de sucré et des amandes. Je n’ai plus envie de café, ce sera donc thé au miel, c’est mieux pour ma gorge irritée.

Je ne mangerai rien à midi de peur de ne pas digérer, mais je prendrai peut-être une banane dans l’après-midi si je sens que j’ai besoin d’énergie.

Le petit déjeuner copieux de Dora avant l'épreuve.

J’ai mis trois quarts d’heure en bus pour aller retirer mon dossard alors je rallierai le départ en transport en commun en partant vers 15h30 - 16h.

Dans le bus, je me suis posé la question du parcours, avec tous ces travaux ce n’est vraiment pas évident. J’ai vraiment hâte d’y être. C’est un moment que l’on attend impatiemment. Le moment, sur le parcours, où l’on croise les grands champions ou les premiers Luxembourgeois est incroyable. L'émotion me submerge rien que d’y penser. L’ambiance au Glacis, c’est énorme!

Les encouragements donnent des frissons. Même si je ne vois pas mes proches dans la foule, je les reconnais au son de leur voix.

Comme je vous l’ai dit, même diminuée je ne lâcherai rien!









Les conseils de Hakim Bagy En termes de sommeil, ce qui importe le plus c’est la nuit de jeudi à vendredi. Si la personne est habituée à dormir six heures par nuit, elle ne doit pas dormir douze heures la veille, ça va au contraire générer plus de fatigue qu’autre chose. Il ne faut pas non plus sortir le soir tard avant la compétition. A Luxembourg, on court le soir, on peut donc se permettre de faire une petite sieste après le repas de midi. Même si on ne dort pas, le fait de rester une bonne heure allongé au calme ça fait du bien car lorsqu’on arrive sur le départ, avec la foule, le bruit, les copains, on dépense énormément d’énergie. Il faut être confiant en sa préparation. Lorsqu’on est confiant et qu’on a effectivement fait une bonne préparation, il n’y a pas de stress. Le plus dur dans un marathon, ce n’est pas la course c’est la préparation. Mais il ne faut pas non plus d’abus de confiance. Le conseil que je donne à tout le monde, c’est de respecter le départ du marathon. Il ne faut pas partir vite. Tout ce qu’on fait vite lors des cinq premiers kilomètres, en vitesse, on le perd en énergie sur le final.

Hakim Bagy est un coach sportif réputé au Luxembourg et dans la Grande Région





02 «Les jambes ne suffisent pas» Copier le lien





Cesare a récupéré un dossard pour le marathon, mais il va courir anonymement.

J’ai eu un coup de stress vendredi. Je vous ai raconté que j’avais trouvé un dossard pour passer du semi au marathon, mais les choses n’ont pas été comme je les avais imaginées. La personne avec qui je devais faire l’échange voulait conserver son numéro de dossard. Il y tient car il est personnalisé… et ce n’était pas possible de faire le transfert du nom et du numéro sur le dossard. Heureusement, cette histoire s’est bien terminée. J’ai trouvé quelqu’un qui ne pouvait pas s’aligner sur les 42 km. La seule chose qui m’embête un peu est que je n’aurai pas mon nom sur le dossard. Tant pis!

J’ai passé la soirée de vendredi avec des amis, à la kermesse à Hostert. La veille, nous étions partis en famille à Phantasialand. Nous avons passé une belle journée. Vendredi, j’ai aussi tondu le gazon. J’ai trouvé qu’il faisait chaud. Ça me rend un peu nerveux. Je vais devoir courir avec mes bidons mais je suis confiant. J’arriverai au bout de cette aventure.

La préparation est importante, mais dans la course à pied le mental joue un rôle tout aussi primordial. Surtout sur une longue distance comme le marathon. Je peux vous dire que du 35e kilomètre à l'arrivée, les jambes ne suffisent pas.

Cliquez sur une image pour ouvrir la gallerie photo

2

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images.

Il faut quand même que je vous parle aussi de l'ambiance sur le parcours. Elle est extraordinaire! Il existe toutefois une différence entre le semi et le marathon. Lorsqu'on s'engage sur le marathon à Luxembourg, ce n'est pas pour réaliser un chrono. Il est très dur en raison des dénivelés, les difficultés sont nombreuses. A partir du 21e kilomètre, l'ambiance retombe, il y a moins de monde. Il faut retrouver le quartier de la gare pour, à nouveau, voir beaucoup de gens. Mais c'est dingue ce que cette ambiance et cette foule peuvent vous emporter. La Grand-Rue et la Place Guillaume, c'est vraiment le top!

Les gens t'encouragent, ils scandent même ton nom puisqu'il est inscrit sur ton dossard… sauf pour moi cette année. C'est incroyable, il faut le vivre pour le croire. C'est une énorme motivation. Attention toutefois à l'euphorie. Il ne faut pas perdre de vue qu'il faut gérer ses efforts pour réaliser un temps correct.

Cette année, un ami me prête sa place de parking au Kirchberg. C’est déjà un stress en moins...

Dora et moi vous donnons rendez-vous lundi pour vous raconter notre course.



03 «Un bon gros filet de bœuf» Copier le lien





Nous sommes à J-2 du départ. Avec tout que j'ai à faire à l'agence immobilière dans laquelle je suis gérant, et avec le jour férié qui vient s'intercaler, j'ai dû adapter mon programme de la semaine, au niveau professionnel et en vue de l'épreuve de samedi. Je me suis accordé une journée relax mardi avec piscine au programme et ce jeudi je n'ai rien de prévu. Mercredi, je me suis rendu au stade Josy Barthel.



J'avais débuté ma préparation spécifique pour le semi de l'ING par une sortie sur le tartan du stade Josy Barthel: 20 minutes d'échauffement, 20 minutes à un rythme de semi entre 70 et 90% de mes capacités. J'ai refait une préparation avec un entraînement que je qualifierai de pyramidal: une minute rapide, 30 secondes plus doucement, deux minutes rapides, une minute de récup, etc.

Cliquez sur une image pour ouvrir la gallerie photo

2

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images.





Le petit déjeuner de Cesare de ce début de semaine. Photo privée

Mais le fait marquant de ma journée est que j'ai trouvé un dossard pour m'aligner sur le marathon. J'ai écrit un post sur Facebook pour échanger ma place sur le semi avec une inscription sur le marathon et j'ai trouvé. C'est Kenzo Fabbro (un jeune footballeur de Sanem qui va rejoindre Mamer) qui va me l'échanger. Il est un peu blessé et, pour lui, le marathon serait difficile à négocier. J'aurais peut-être son nom sur le dossard mais l'essentiel est de prendre le départ de la distance-reine. J'y tiens beaucoup. Je vous le montrerai dès que je l'aurai ce vendredi.



Par expérience, lorsque l'épreuve approche, je fais bien attention à garder toute mon énergie. Deux semaines avant le départ, je prends soin de bien m'alimenter. J'évite l'alcool et bois beaucoup d'eau, surtout en cas de fortes chaleurs. Je me force même parfois à boire. Au niveau des repas, le matin ce sera plutôt yogourt ou smoothie, muesli et banane, ou pain grillé, beurre et marmelade. Mes déjeuners sont constitués de pâtes sans sauce ou de riz basmati avec une viande blanche et des légumes. Un dessert aussi de temps en temps, mais j'évite les sucreries avant les épreuves. Le soir, le dîner est souvent constitué de poisson et de pâtes. Avec les années, on connaît de mieux en mieux son corps. Je me souviens d'un bon gros filet de bœuf avalé avant une épreuve, il m'avait donné beaucoup d'énergie, mais je sais qu'il ne faut pas abuser de viandes rouges.

Les conseils de Hakim Bagy En termes de préparation, sur les trois premiers jours de la semaine, il faut alléger tout ce qui est sucres rapides et féculents. A partir de jeudi, et jusqu’à samedi, il faut manger des féculents plus que la normale pour charger le corps en glucose et en stock de sucre. Tout ce qui est acide est à éviter le jour de la course, notamment les viandes rouges. Elles apportent de l’acidité à l’estomac. Concernant la boisson, il faut voir par rapport à la température. S’il fait très chaud, comme ce pourrait être le cas, il vaut mieux privilégier une eau un peu salée, une eau riche en potassium. Il faut en moyenne boire un litre et demi quotidiennement trois jours avant le départ. Je conseille aussi de boire une boisson un peu sucrée dans l’après-midi de la course. Une petite gorgée régulièrement, toutes les dix minutes, pour éviter de combiner le sucre avec le stress du départ. On peut boire du café ou du thé, mais avec modération. Il ne faut pas non plus changer ses habitudes et se forcer à boire du café si on n'y est pas habitué.

Hakim Bagy est un coach sportif réputé au Luxembourg et dans la Grande Région





04 «Le sport me rend heureuse!» Copier le lien





Dora reprend des forces petit à petit. Ce jeudi, elle effectuera une sortie légère pour se jauger. Photo privée

Je vous ai raconté que je n'étais pas en grande forme. Le médecin a dû m'arrêter lundi car je ne tenais plus sur mes jambes. Ma tension était faible et j'ai connu de grosses crises d’asthme. Après la prise de médicaments, je me suis sentie un peu mieux, heureusement!



Après trois nuits sans sommeil, j’ai enfin pu dormir un peu. J'ai repris le travail mardi. Lever 5h, et ma journée a démarré avant 7h comme d’habitude. C'est assez compliqué de gérer mon état de santé et le gros retard de travail à rattraper. Pour vous donner une petite idée, je travaille dans une fiduciaire, je gère le service payroll. Cette semaine, c'est la dernière du mois, avec un jour férié qui tombe assez mal... c'est vraiment très chaud.



Macaroni au Tofu et ses petites tomates cerises au thym de Provence arrosé avec une bonne eau pétillante made in Italy. Le repas de Dora lundi soir.

A midi, j’ai mis mon travail en veille pour me rendre à ma salle de fitness. Comme tous les mardis, c'est spinning au programme. J’étais tellement curieuse et anxieuse de savoir dans quel état j'étais. A vrai dire, j’ai beaucoup souffert lors des 30 premières minutes. Poumons encombrés, 40% de souffle en moins, c’est dur de pédaler. Les jambes sont lourdes, les muscles piquent, pas d’explosion, ni de rapidité... mais c’est normal étant donné mon état.



Il fallait tenir le rythme et le cardio à plus 80% . Je me suis accrochée et lors de la deuxième demi-heure, la souffrance était moindre. Satisfaite de mon effort, j'ai repris le travail jusqu’à 17h20. Epuisée, vidée, mais super contente de mes performances intellectuelles au bureau et de ma performance sportive. En rentrant à la maison, j'ai privilégié le repos des jambes et du corps avant le repas du soir. Canapé et tennis à la télé. Roland Garros, c’est la cerise sur le gâteau.



Ma toux était passée, mais vers 23h30, une fois couchée, c'est reparti de plus belle... J'ai passé la nuit à me retourner. Pas beaucoup de sommeil à nouveau. J'ai la gorge irritée, la voix cassée, mais je me sens quand même moins oppressée au niveau de la cage thoracique.



J'ai fait une séance de spinning ce mercredi soir. Waouh quel bonheur! Quelle sensation de bien-être. Malgré la fatigue de la fin de journée, mon corps réagissait bien malgré l'intensité de l'effort.

Le potage aux lentilles noires de Dora.

Ce jeudi est un jour férié. Je ne vais donc pas mettre le réveil à 5h. Dans la matinée, je vais effectuer une petite sortie, histoire de voir où j'en suis. Ensuite, je vais me reposer sur mon canapé devant Roland Garros.

Je me suis fait un petit potage de lentilles noires avec ses petits légumes et graines de sésame. C'est riche en protéines, en fibres, magnésium. Hum... c’était bon!

Je suis contente de pouvoir à nouveau me nourrir un peu plus. Mes bronches sont moins encombrées. Je suis impatiente de faire ma sortie de ce matin. Est-ce que le sport rend heureux? Oh oui! Le sport me rend heureuse!

05 «Bilan à J-4: un début de bronchite asthmatiforme...» Copier le lien





Dora avait réalisé un chrono de 4h09’ en 2006. Photo privée

Ce n’est pas la grande forme en ce moment, mais je ne veux surtout pas louper ce rendez-vous qui est très important pour moi. D’ailleurs, je ne l’ai jamais manqué. Fiévreuse, flagada, mal à la gorge et sans appétit... j’ai dû faire l’impasse sur mes sorties prévues ce week-end. Le diagnostic médical a rendu ses verdicts: une grosse pharyngite et début d’une bronchite asthmatiforme...Pas trop cool tout ça!



Cela m’agace au plus haut point d’autant plus que la semaine sera très intense au bureau. Il faut que je sois en forme!

Samedi, je vous ai parlé de ma blessure du mois de février et de mon objectif qui est simplement de terminer le marathon sans me blesser. Après ma blessure, j'ai dû adapter ma pratique. Je suis passé d'un rythme de trois sorties par semaine et des entraînements cardio en salle de fitness à une sortie hebdomadaire et de la marche rapide. Je vous ai aussi parlé de mon mental en acier, c'est lui qui me fera aller au bout. Je ne vais certainement pas lâcher et je serai sur la ligne de départ samedi.

Je suis tellement fière d’avoir été au bout du marathon en 2006, lors de la première édition de l’ING. Un chrono de 4h09'! Qu’est-ce que j’étais fière! En entrant dans l’arène de la Coque, des milliers de personnes nous applaudissaient... et moi je n’ai entendu qu’une seule petite voix qui m'appelait MAMAN, mon fils de deux ans qui m’attendait impatiemment. Cette petite voix restera ancrée dans ma mémoire à jamais.



Je pense que j’ai vécu là mes plus fortes et magnifiques émotions de la course à pied. J’en ai encore les larmes aux yeux.

Cliquez sur une image pour ouvrir la gallerie photo

2

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images.





Le conseil de Hakim Bagy Dora est malade mais rien n'est perdu. Il faut qu'elle récupère au mieux, et pour cela il lui faut du repos. Si tout va bien, elle peut faire un petit footing tranquille, le mercredi ou le jeudi, principalement pour voir où elle en est. Il faut aussi qu’elle se nourrisse bien, c’est-à-dire avec des fruits et des légumes. Elle peut en manger en quantité. Elle doit faire le plein en vitamines et protéines. Elle peut parfaitement se remettre sur pied et être au départ samedi. Si elle a fait une bonne préparation, ça ne lui posera aucun problème.

Ancien athlète de haut niveau, Hakim Bagy est un coach sportif réputé au Luxembourg et dans la Grande Région







06 «J’ai envie de passer sur le marathon pour mon père» Copier le lien





Cesare a couru deux marathons lors de la naissance de ses fils Louis et Gabriel. Photo privée

Ce week-end, j'ai commencé par une sortie fartlek (ndlr : terme suédois signifiant jeu de vitesse). Cela consiste à alterner des phases de sprint et des phases calmes, dans les bois à Hostert. J’ai fait 45 minutes et la veille au soir un barbecue.

J'ai effectué ma dernière longue séance dimanche. Une sortie à rythme modéré avec quelques accélérations, ce qui m’a permis d'améliorer ma performance sur quatre segments Strava (une application mobile). J'ai fait un peu plus que prévu étant donné ma motivation et le temps au beau fixe.



Je songe sérieusement à passer sur le marathon samedi. J'en serai alors à ma onzième participation. J'ai terminé neuf semi-marathons (21,0975 km) et deux marathons (42,195 km) pour des occasions bien précises: la naissance de Louis, en 2009, et celle de Gabriel, en 2015.



Je m'y suis pris un tout petit peu trop tard. Les organisateurs m'ont dit qu'il n'y avait plus de place, je n’ai donc pas de dossard pour cette distance. Sans dossard, je risque la disqualification… mais ça ne me dérange pas. J'ai envie de relever ce défi en souvenir de mon père qui nous a quittés trop tôt, au début de cette année.



Pour ma femme aussi. J'aurais sans doute raccroché mes baskets. En janvier, lors du décès de mon père, j'étais au plus bas. Je n'avais ni la force, ni l'envie de sortir. Ma femme n'a jamais arrêté de me motiver durant cette période difficile. Paulo Sousa, mon meilleur ami, m'a aidé à ne pas lâcher. Jusqu'à la fin du mois de mars, je n'avais pas envie de m'investir dans les entraînements. L'appétit est revenu petit à petit en mangeant. Aujourd’hui, j'en suis à 600 km alors que je m'étais fixé un total de 1.000 km pour l’année 2019.

Ce lundi, j’ai fait une petite pause déjeuner avec un client. Je me sens en bonne forme. J'attends samedi soir avec impatience. Ce mardi, je mise sur une séance de natation et mercredi, à midi ou tôt le matin vers 6h, une sortie de 10 à 12 km, en douceur afin de garder toute mon énergie.

07 (J -7) Dora: «Beaucoup de bonheur» Copier le lien

Depuis samedi, Dora et Cesare vous proposent de les suivre dans leur dernière semaine de préparation avant le départ de l'ING Night Marathon.



Dora Carriero, une passionnée qui se contentera cette année de franchir la ligne d'arrivée sans blessure. Photo privée

Bonjour, je suis Dora, j'ai 60 ans et un mental d'acier! J'ai débuté la course à pied à l'âge de 35 ans. Je vous avoue que ce n'était pas par passion. J'ai toujours été attirée par le sport. J'ai pratiqué, ou pratique encore, la natation, le squash et le tennis. Je profitais alors de ma pause de midi pour me défouler.

Tout a changé lorsque j'ai eu mon deuxième enfant. Je me suis alors retrouvée dans mon quotidien et la seule chose à faire lorsque j'avais un créneau était de mettre mes baskets et d'aller courir. La course à pied est rapidement devenue une passion. Pour moi, c'est du sept jours sur sept!

Cette discipline m'apporte beaucoup de bonheur. Mais, davantage que la course sur route, je préfère les trails en forêt. Etre dans la nature, c'est mon truc. Et comme j'ai connu quelques petits soucis, le sol de la forêt, moins agressif que le macadam.



Mon début d'année a été compliqué en raison d'une blessure que j'ai ressentie au mois de février. Je me suis retrouvée avec toute la moitié droite du corps bloquée. Je me suis dis que ça passerait et que le froid et la fatigue devaient être à l'origine de cette blessure. Pendant trois mois, j'ai tourné en rond. Inflammation du nerf sciatique? Problème de cervicales dû au stress?

J'ai ensuite passé une IRM (imagerie par résonance magnétique) qui a décelé une rupture de tendon à l'épaule droite. Alors, vous pensez bien que mon objectif de cette année sera de terminer le marathon... sans blessure.

(J-7) Cesare: «Et dire que je détestais courir»

Bonjour, je m'appelle Cesare Giuliano, j'ai 41 ans, je suis marié à Manuela et nous avons deux enfants, Louis et Gabriel... qui courent déjà avec nous. J'ai commencé le sport par le foot et j'ai joué 15 ans sous les couleurs du CS Hollerich, de l'Alliance 01, avec qui j'ai été champion au niveau des équipes réserves, et pour terminer de l'Egalité Weimerskirch. C'est en 2006 que j'ai arrêté, mais je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai débuté la course à pied grâce à mon beau-père, Marc Knauf qui a 50 ans de pratique sportive derrière lui. Un sacré sportif!

Et dire que je détestais courir, même quand je jouais au foot. Je m'y suis mis doucement, du fitness d'abord puis quelques sorties à trois, le beau-père, sa fille et moi. Une fois par semaine pour commencer, le dimanche généralement. Ce fut un apprentissage difficile. Je comptais la moindre distance parcourue. D'abord un à deux kilomètres, puis trois à quatre et très progressivement des sorties de quatre à six kilomètres.

Cesare Giuliano lors du ravitaillement de la 13e édition. Photo: Guy Wolff

J'ai compris que je devais adapter mon alimentation pour progresser. Je devais manger plus sainement. Terminer la junk food, les soirées un peu alcoolisées avec les copains... mais ça, il ne faut pas le dire.

Je me suis lancé en 2006, avec mon premier Postlaf. L'essentiel était de terminer vivant à l'arrivée. Je me suis ensuite inscrit à mon premier semi lors de l'ING Marathon, là encore le chrono était secondaire. Mais, au fil du temps, j'ai changé. Quand on commence à s'améliorer, on court après le chrono même si on a toujours la crainte de la crampe pendant l'épreuve.

Pour m'entraîner, je retrouvais une bande de cinq ou six copains. Aujourd'hui, je suis le seul à continuer, tous ont arrêté. De passe-temps, la course est devenue une passion aujourd'hui.