Après un tirage de coupe controversé, retour au terrain avec la troisième journée qui a vu Bettembourg et le Racing poursuivre un parcours sans faute. Après leurs victoires, Junglinster, L'E Wormeldange/Munsbach/CSG et Niederkorn s'accrochent aux deux leaders.

Sport 17 6 min.

L'E. Itzig/CeBra s'est réveillée trop tard, le Racing et Bettembourg en tête

Après un tirage de coupe controversé, retour au terrain avec la troisième journée qui a vu Bettembourg et le Racing poursuivre un parcours sans faute. Après leurs victoires, Junglinster, L'E Wormeldange/Munsbach/CSG et Niederkorn s'accrochent aux deux leaders.

Par Gérôme Henrionnet



Le Progrès renoue avec le succès

Il y a des défaites amères et d’autres qui font grandir. Pour Claudine Miller l’entraîneur de Wincrange, cette défaite 5-0 à Niederkorn a du positif. «Je suis satisfaite de la prestation de mes joueuses, j’essaie de faire jouer mon équipe vers l’avant et même si on a perdu face à une équipe meilleure que nous, j’ai bon espoir pour la suite.» Quant à Steve Senisi, il est également satisfait, le doublé d’Amy Thompson (19e et 53e) conjugué aux réalisations de Maïté Machado (5e), Julia Battisti (83e) et Sabrina Deda (85e) permet à son équipe de renouer avec le succès.

Bettembourg sans opposition

Le déplacement à Bettembourg s’annonçait difficile pour Schifflange, et en débutant le match à 10 ça devenait encore plus compliqué. Il n’y a pas eu de miracle pour les joueuses de Marc Ollinger, avec un triplé de Dos Santos (15e, 43e et 90e), des doublés d’Oswald (29e et 34e) et de Muacho (79e et 83e), un but contre son camp (19e) et une réalisation de Thill (77e), les partenaires de Karen Marin s’offraient une belle victoire (9-0).

Le Racing garde le cap



17 Cathy da Silva (en blanc, Ent. Itzig/CeBra 01) devance Gabriela Crespo. Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Cathy da Silva (en blanc, Ent. Itzig/CeBra 01) devance Gabriela Crespo. Photo: Stéphane Guillaume Andréa Burtin, la gardienne de but du Racing. Photo: Stéphane Guillaume Lisa Noesen (Ent. Itzig/CeBra 01) surprise par Gabriela Crespo (Racing). Photo: Stéphane Guillaume Le sourire de Mamy Ndiaye (Racing) après avoir inscrit son second but. Photo: Stéphane Guillaume Kaia Fukino (Racing) à la relance. Photo: Stéphane Guillaume Lea Kieffer (en blanc, Ent. Itzig/CeBra 01) tente de devancer Elodie Martins (Racing). Photo: Stéphane Guillaume La joie de Mamy Ndiaye (Racing) après l'ouverture du score. Photo: Stéphane Guillaume L'équipe de l'Ent. Itzig/CeBra 01. Photo: Stéphane Guillaume Solange Leite et Mara Durabile (en blanc, Ent. Itzig/CeBra 01) tentent de freiner Joana da Cunha (Racing). Photo: Stéphane Guillaume Gabriela Crespo (Racing) attentive. Photo: Stéphane Guillaume Cinara da Mata (Racing) conduit son ballon. Photo: Stéphane Guillaume Il y a bien penalty sur Mara Durabile (en blanc, Ent. Itzig/CeBra 01) commis par Kaia Fukino (Racing). Photo: Stéphane Guillaume L'équipe du Racing. Photo: Stéphane Guillaume Sara Cardoso (en blanc, Ent. Itzig/CeBra 01) observe Raquel de Oliveira (Racing). Photo: Stéphane Guillaume L'éternel Alain Laville au sifflet. Photo: Stéphane Guillaume Sara Cardoso (Ent. Itzig/CeBra 01) libre comme l'air. Photo: Stéphane Guillaume Sara Cardoso (en blanc, Ent. Itzig/CeBra 01) tente de freiner Andreia Silva (Racing). Photo: Stéphane Guillaume

Si la victoire du Racing ne souffre pas de contestation, les dames de l'E. Itzig/CeBra pourront néanmoins nourrir quelques regrets. Dès le coup d’envoi, les deux équipes exerçaient un pressing haut et ce sont les joueuses de la capitale qui ont su en profiter les premières par l’intermédiaire de Mamy Ndiaye (0-1, 11e)

Les spectateurs assistaient à un match agréable où les deux équipes se rendaient coup pour coup. A ce petit jeu, c’est encore le Racing qui s’en sort gagnant, et cela, toujours grâce à Ndiaye (0-2, 42e).

Après la pause on reste sur les mêmes bases que la première mi-temps. L’E. Itzig/CeBra ne démérite pas mais les offensives du Racing ont raison des locales. Wojdyla décalée côté gauche trouve la lucarne d’un tir enroulé de l’intérieur du pied droit (0-3, 51e). Quasiment dans la foulée, petit festival de Martins qui sur son côté droit sert Wojdyla. Cette dernière centre de suite au deuxième poteau pour Ndiaye qui réalise son triplé d’une belle tête plongeante (0-4, 54e).

Les occasions se multiplient pour le Racing, Machado, Ndiaye, Wojdyla, Martins et Teixera manquent de justesse pour alourdir le score. L’E. Itzig/CeBra ne désarme pas et obtient à la 75e un penalty. Cardoso le tire mais voit sa frappe stoppée par Burtin. Ce n’est que partie remise puisque Leite Fonseca (1-4, 84e) et Sousa Lopes (2-4, 87e) réduiront le score.

L'E. Rosport/USBC/Christnach ne méritait pas mieux

L’E. Rosport/USBC/Christnach ne méritait pas mieux. Face à une équipe solide et bien organisée les joueuses de Carlo Calmes n’ont pas fait le poids. Sophie Maurer (22e et 42e), Marta Estevez (43e et 53e) et Caroline Trouet (51e) sont les buteuses pour l'E. Wormeldange/Munsbach/CSG tandis que Saida Camerlynk (70e) sauve l’honneur pour les Rosportoises.

Junglinster sans forcer

En quête d’un premier succès, Rupensia Lusitanos Larochette n’avait pas la tâche facile face à une équipe de Junglinster retrouvée. Même si pour leur entraîneur, elles auraient pu gagner par un plus grand écart, les joueuses de Junglinster ont su être efficaces face au promu. Victoire nette et sans bavure (0-7) grâce à des buts de Laura Davelli (34e et 38e), Sara Olivieri (42e et 45e), Carina Alvès (60e), Hayette Ghodbane (75e) et un but contre son camp.

Le SC Ell et le FC Mamer partagent

Dans un match où les deux équipes ont eu des temps forts, le nul (1-1) paraît logique compte tenu de la physionomie du match. C’est Ell par l’intermédiaire de Jill de Bruyn qui ouvre la marque (54e), Marisa Soares pour Mamer lui répondra peu de temps après (78e).

VESTIAIRES

Tania Correia (E. Itzig/CeBra): «C’était un match très compliqué, le Racing possède d’excellentes individualités, elles nous ont bousculées surtout en deuxième mi-temps. Je pense malheureusement que le score est logique même si nous avons eu quelques occasions. Je suis sincèrement persuadée que nous avons les moyens de nous battre pour terminer sur le podium.»

Lucie Schilmé (E. Itzig/CeBra): «C’était un bon match, dommage qu’on se soit réveillées en fin de match. Avec toutes les occasions que nous avons eues, on aurait pu avoir un score plus avantageux.»

Andréa Burtin (Racing): «Dans l’ensemble on était plutôt bien, sur la fin de match on a eu un peu de chance car défensivement on était très mal positionnées. On aurait pu éviter ces deux buts mais bon, on a gagné ce match et c’est ce qu’on va retenir.»

Elodie Martins (Racing): «C’est une rencontre dans l’ensemble assez bien maîtrisée même si on prend deux buts à la fin de rencontre. Nous devons remédier collectivement à ce manque de concentration si nous voulons aller plus loin.»

L’affiche à surveiller

Duel au sommet pour la quatrième journée qui se jouera le mercredi 10 octobre. Les deux leaders, le RFCUL et le SC Bettembourg s’affronteront pour la première place.

Ligue 2

Diekirch sans pitié à Junglinster

En l’emportant 19-0 à Junglinster, Diekirch, en plus d’empocher 3 nouveaux points, soigne son goal-average. Le Fola a été moins prolifique en gagnant 6-0 contre l’E. Aspelt/Remich/Bous mais rejoint néanmoins Diekirch en tête du classement avec elle aussi neuf points au compteur. En l’emportant 3-6 sur les terres bettembourgeoises, les dames du Swift dépassent leur adversaire du jour et se repositionnent au classement.

A égalité de points avant la rencontre, Ell II et l’E. CeBra/Itzig II s’affrontaient. C’est Ell II qui l’emporte assez facilement par le score de 6 buts à 1. L’E. Differdange/Luna n’a pas fait le détail en l’emportant 9-2 à domicile face à Atert Bissen.

Ligue 3

Sans faute de Mertert-Wasserbillig, Bertrange et de Pfaffenthal-Weimerskirch

Vainqueur respectivement de l’E. Uelzechtdall (5-1), de l'E Käerjéng/Rodange (1-7) et de Rupensia Lusitanos Larochette (0-5), Mertert-Wasserbillig, Bertrange et Pfaffenthal-Weimerskirch poursuivent leur sans-faute avec douze points.

Avec leur victoire 0-4 au Fola II, l'E. Hosingen/Norden avec dix points suit de près le trio de tête, tout comme Diekirch II après sa victoire (1-2) à Rumelange. En battant à domicile Wiltz 4-1, l'Union Titus Pétange rejoint son hôte au classement général avec quatre points. Jeudi, le Red Star Merl-Belair avait battu Ell III sur le score 2-1.