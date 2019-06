Le surprenant départ de Niki Wagner a obligé l'état-major beggenois à remuer ciel et terre pour trouver un successeur au technicien allemand. Plusieurs candidats ont été sondés et ont refusé. L'heureux élu a été trouvé ce dimanche.

L'Avenir Beggen a trouvé son nouvel entraîneur

Christophe NADIN

On l'avait quitté sur une montée et un coup de gueule. On le retrouve plus apaisé derrière un bureau, stylo en main pour parapher l'accord qui le lie désormais à l'Avenir Beggen pour les trois prochaines saisons. George Fernandes est le nouvel entraîneur des Canaris.

L'ancien joueur de l'Union et d'Etzella a compilé près de 150 matches en Division Nationale. Il faisait presque partie des meubles à l'US Feulen avec qui il a gravi les échelons ces neuf dernières années, ramenant les Nordistes en Division 1 il y a quelques semaines.

George Fernandes sera assisté par Denys Sumra. Sascha Apitz s'occupera des gardiens et Carlo Feipel sera le directeur sportif.