Carton plein pour la Jeunesse. Elle valide son ticket européen en allant s'imposer avec la manière chez son meilleur ennemi, le Fola. Face à des Bianconeri performants, les joueurs de Jeff Strasser n'ont jamais eu l'attitude pour espérer quoi que ce soit.

L'attitude et l'état d'esprit ont fait gagner la Jeunesse

Par Thomas Fullenwarth

La clé du match: l'attitude, l'état d'esprit

Bluff ou pas? Portier et Ndiaye annoncés titulaires étaient contraints de commencer le match sur le banc de touche et remplacés par Menaï et Soares.

Sébastien Grandjean s'adaptait et changeait son système habituel à cinq défenseurs et proposait une formation en 4-1-4-1.

Jeff Strasser semblait avoir préparé son équipe au 5-3-2 de Grandjean puisque rapidement, il passait les consignes à Seydi et Corral de «défendre comme d'habitude».

Le coach du Fola proposait un système en 4-4-2 avec Bensi en rôle de neuf et demi qui tournait autour de l'avant-centre Hadji.

Le choix tactique de Grandjean était pertinent puisque ses milieux centraux bloquaient les premières relances habituelles du Fola:

- Todorovic bloquait les relances vers Bensi

- Menaï et Natami bloquaient les relances vers Dikaba et Freire

Luca Duriatti finit la saison en force. Roman Pierrard a lui manqué ses adieux avec le Fola. Photo: Fernand Konnen

A partir de ce moment, le Fola choisissait l'option latérale via les montées de ses défenseurs latéraux Pierrard et Sacras.

Le match était équilibré. Le Fola réussissait à se créer des coups de pied arrêtés et amener le danger. Heureusement pour la Jeunesse, Sommer sortait le grand jeu.

Le Fola rentrait dans son temps faible habituel à la première demi-heure de jeu. Moins précis, plus de pertes de balle, le bloc du Fola reculait face à la vitesse des joueurs de la Jeunesse.

En deux minutes, sur le côté droit, la Jeunesse profitait du manque d'agressivité de son adversaire pour marquer deux buts identiques (32 et 34e):

- deux fois du côté Pierrard-Corral

- deux centres en retrait

- deux fois Soares arrivé lancé face à une défense sur les talons

A partir de ce moment, le match était quasiment plié. Les joueurs du Fola, et ce jusqu’à la fin du match, réduisaient leurs efforts offensifs et surtout défensifs. Pas vraiment de révolte, on sentait que l'envie n’y était plus.

Et, face à une Jeunesse en réussite, des joueurs mettant ce qu'il faut pour aller chercher le derby, les Folamen l'ont payé cash.

Sur chaque offensive, les joueurs du Fola gardaient leur habitude d'avoir leur bloc coupé en deux et de créer un espace de 40 mètres en la ligne d'attaque et la ligne de défense.

Si Seydi réduisait le score (1-3, 56e), les attaques placées du Fola se soldaient souvent par des pertes de balle face à une défense disciplinée.

Sur les contres, les joueurs de la Jeunesse mettaient beaucoup de vitesse et de justesse technique et profitaient également du manque de replacement défensif de ceux du Fola.

Les deux derniers buts de la Jeunesse en sont les exemples parfaits avec un nouveau but venant du surnombre côté gauche des Noir et Blanc et terminé par un centre au sol (1-4, 78e) et d'un contre mené par Fiorani et converti par Ndiaye (2-5, 88e).

Les Tops

Luca Duriatti (Jeunesse): il a éteint Corral et surtout il a eu un coffre énorme pour enchaîner les montées et faire mal à chaque fois: deux passes décisives et un but.

Andrea Deidda (Jeunesse): il s'est rendu très disponible et a aimanté le ballon. Il a choisi de rester simple, efficace et à l'origine de nombreux buts.

Hakim Menaï (Jeunesse): il a travaillé très dur, dans l'ombre, pour empêcher l'adversaire de développer du jeu. Une pièce essentielle à la victoire de son équipe.

Andrea Deidda a brillé pour le dernier match de l'année. Photo: Fernand Konnen

Les Flops

Roman Pierrard (Fola): les passes décisives de quatre buts viennent de son côté.

Stefano Bensi (Fola): il n'a pas rempli son rôle de neuf et demi. Trop peu de déplacements permettant de le trouver en relais et trop peu d'agressivité dans les duels.

Cédric Sacras (Fola): rapidement désabusé, souvent à l'arrêt, cela ne lui a pas permis d'être performant.