Kempes Tekiela est le nouvel attaquant que le Progrès recherchait depuis plusieurs jours. Selon le journal allemand ruhrnachrichten, le joueur de 21 ans s'est lié avec le club de Niederkorn.

L'attaquant Tekiela quitte Dortmund pour le Progrès

Christophe NADIN

L'absence de point de chute dans la surface de réparation adversaire a poussé les dirigeants du Progrès à agir dans l'urgence. C'est vers la réserve de Dortmund que les Jaune et Noir se sont tournés.

L'attaquant germano-polonais Kempes Tekiela est l'heureux élu. Formé à Dortmund et à Essen, Tekiela n'a signé que dix apparitions avec l'équipe B du Borussia avec une seule titularisation et un seul but à la clef. Des statistiques plombées par des blessures à répétition.

Les absences de Manu Françoise et Florik Shala pourraient propulser Tekiela plus rapidement que prévu sous les feux des projecteurs.