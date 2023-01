Les deux disciplines se sont taillé la part du lion lors de la traditionnelle révision des cadres du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ce vendredi.

Les JO de Paris dans le viseur

L’athlétisme et le cyclisme comme locomotives

Christophe NADIN Les deux disciplines se sont taillé la part du lion lors de la traditionnelle révision des cadres du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois ce vendredi.

À un an et demi des Jeux olympiques de Paris, le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) fourbit ses armes. L'organe faîtier du sport grand-ducal a passé en revue ses deux cadres. Celui réservé aux Elites et celui qu'on appelle Promotion. Près de 100 athlètes y figurent. Des nouveaux visages apparaissent, d'autres s'en vont. C'est la règle du jeu de ce baromètre qui ne grave pas les choses dans le marbre mais qui donne une tendance.



Le COSL a pimenté cette sorte de bulletin de notes en ajoutant la case Projet, elle-même divisée en quatre catégories: projet olympique, projet de qualification olympique, projet perspective et projet élite. «On a voulu être plus explicite et dire dans quel projet l'athlète se situe», s'est justifié le directeur technique national Raymond Conzemius.

Six athlètes de pointe

Six athlètes figurent dans le projet olympique à titre individuel: Bob Bertemes (athlétisme), Charles Grethen (athlétisme), Jeanne Lehair (triathlon), Christine Majerus (cyclisme), Ni Xia Lian (tennis de table) et Patrizia Van Der Weken (athlétisme). Il faut rajouter l'équipe cycliste masculine qui pourrait être composée de deux coureurs si le ranking le permet. «On compte sur la présence à Paris de ces athlètes si tout va bien. Et on espère les voir dans le Top 20 de leur discipline dans la capitale française.» Il faudra bien sûr avant tout réaliser les critères qualificatifs et prier pour qu’une blessure ne vienne pas ruiner le processus.

Quinze athlètes figurent dans le groupe «Projet de qualification olympique»: Eva Daniëls (triathlon), Sarah De Nutte (tennis de table), Flavio Giannotte (escrime), Bob Haller (triathlon), Jeff Henckels (tir à l’arc), Vivien Henz (athlétisme), Vera Hoffmann (athlétisme), Charline Mathias (athlétisme), Céleste Mordenti (gymnastique artistique), Gregor Payet (triathlon), Victoria Rausch (athlétisme), Lyndon Sosa (tir aux armes sportives), Stefan Zachäus (triathlon) ainsi que Matthieu Osch (ski alpin) et Gwyneth Ten Raa (ski alpin) pour les Jeux d’Hiver.

Deux équipes accèdent aussi à ce projet: la FLSE (équitation) et l'équipe dames de la FLTT (tennis de table). «On serait content si quelqu'un de ce groupe se qualifie pour les Jeux», précise Raymond Conzemius, conscient que certaines appréciations sont discutables et que l'erreur de jugement est possible malgré le fait que chaque athlète est passé au scanner.

Le squash s'invite au banquet

Toutes ces sportives et tous ces sportifs appartiennent bien sûr au cadre Elite qui comprend 55 athlètes et trois équipes. Douze nouvelles admissions ont été enregistrées dont celle de la pongiste Tessy Gonderinger et de l'athlète Victoria Rausch, six départs sont actés, la plupart en raison d’un arrêt d'activité comme c’est le cas pour Mandy Minella (tennis), Julie Meynen et Monique Olivier (natation) ou encore Fabienne Schaus (cyclisme). L’équipe féminine de la FLT (tennis) disparaît elle aussi. C'est d’ailleurs la première fois depuis des temps immémoriaux qu'aucun joueur ni joueuse de tennis ne figure dans le cadre Elite. Alex Knaff, maintenu dans le cadre Promotion, ne devrait pas tarder à faire son entrée dans la cour des grands si son année 2023 ressemble à la précédente.

Avec 10 athlètes, la FLA mène la danse dans le cadre Elite. Le cycliste présente, lui, 14 éléments dans les deux cadres regroupés dont 9 dans le cadre Promotion.

Si Paris occupe les pensées du monde sportif, d'autres athlètes n'auront pas la chance de voir la capitale française parce que leur sport ne figure pas au programme des Jeux. Le COSL va bien sûr continuer à prendre soin de ses fleurons. On pense à Jenny Warling (karaté) actuellement en pleine convalescence, à Grégoire Münster, qui brille en rallye et bien sûr à Dylan Pereira, élu meilleur sportif de l’année 2022 par la presse.

Certaines fédérations pointent aussi le bout de leur nez et le COSL a salué à sa manière le travail entrepris. Le squash place ainsi ses deux meilleurs joueurs (Elisenda Ruiz-Kaiser et Amir Samhini) dans le cadre Promotion et le badminton voit deux de ses promesses (Mara Hafner et Noah Warning) rejoindre Jérôme Pauquet dans le même cadre alors que Kim Schmidt entre chez les Élites.

