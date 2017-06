(AFP) - Ils ont marqué la saison de l'équipe de France à deux reprises mais n'étaient pas sur le terrain: les assistants-vidéo des arbitres, assis dans leur studio devant leurs écrans, ont été des acteurs majeurs de la saison 2016-2017. Et eux, contrairement aux Bleus, sont assurés d'être au Mondial en Russie en 2018.

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) est en phase de tests, mais l'issue de ces derniers ne fait pas de doute. «Nous utiliserons au Mondial 2018 l'arbitrage vidéo parce que jusqu'à présent, nous n'avons que des retours très positifs», a lâché Gianni Infantino, président de la Fifa fin avril.

Même si tous les retours ne sont pas aussi «positifs». Mardi soir Raphaël Varane a été exclu sur décision de l'arbitre central Davide Massa, après consultation des assistants-vidéo.

Si le penalty est à peu près compris, le carton rouge, pour une faute pas si évidente sur Dele Alli, passe mal. «Un joueur qui commet une faute de pied dans la surface de réparation empêchant une action nette de but sera sanctionné d'un avertissement et d'un penalty. Par contre si ce joueur ceinture ou commet une faute grossière c'est rouge et penalty. Pour moi un jaune suffisait pour Varane», a twitté Bruno Derrien, ex-arbitre international.



«C'est dur, très dur, scandaleux même. Le penalty est (...) logique même s'il est provoqué de façon involontaire. Je ne vois dès lors pas l'intérêt de le sortir», a aussi critiqué dans L'Equipe Alain Roche, au même poste que Varane dans les années 1980 et 1990 chez les Bleus.

Spectateurs privés de ralentis



Les téléspectateurs ont pu se faire une idée de la situation, pas les spectateurs présents au Stade de France. Devant la télé, il y a d'abord eu les gros plans de l'arbitre italien écoutant soigneusement son oreillette, puis un plan annonçant «assistance vidéo», puis une image d'hommes assis dans une régie regardant des écrans, puis la décision, puis les ralentis.

Au stade, même séquence sauf que les ralentis ne sont pas montrés sur les écrans géants, d'où l'attente et l'incompréhension des spectateurs.

Cette fois, les Français l'ont emporté (3-2 face à l'Angleterre), contrairement à un autre amical perdu contre l'Espagne (2-0) sur deux décisions estampillées VAR.

Contre la «Roja», un but d'Antoine Griezmann fut invalidé car son passeur était hors-jeu au départ de l'action, tandis que le deuxième but espagnol a lui été accordé au bout du même processus, alors qu'il avait d'abord été signalé hors-jeu. «C'est une bonne chose parce que cela rend les décisions justes» mais «cela peut tuer également le ressenti après un but», avait synthétisé le capitaine français Hugo Lloris.

Le Mondial des moins de 20 ans qui vient de s'achever en Corée du Sud a également été marqué par la VAR. En quart de finale, notamment, la vidéo y a suscité un début de controverse lors de la rencontre entre la Zambie et l'Italie.

Au moment où l'attaquant zambien Edward Chilufya s'est effondré dans la surface, l'arbitre a d'abord sifflé penalty. Avec l'aide de la vidéo, il a finalement opté pour un coup franc en dehors de la surface tout en adressant un carton rouge au joueur italien Giuseppe Pezzella, lui reprochant sans doute d'avoir annihilé une action de but, via une petite poussette sur son adversaire, très difficile à voir sur le ralenti...

Interrogé au lendemain du match, le sélectionneur italien n'a pas semblé en faire grand cas, d'autant que son équipe a finalement remporté la partie (3-2 après prolongation). «Je suis favorable à la vidéo», a insisté Alberigo Evani.

«Bien sûr, ce n'est pas encore parfait. Il faut un temps de rodage», a-t-il poursuivi, mentionnant outre l'exclusion litigieuse de Pezzella, un penalty, selon lui injustement accordé à l'Uruguay lors du premier match de poule entre Italiens et Uruguayens, perdu 1-0 par la Nazionale.

Mais comme l'avait dit Marco Van Basten, aujourd'hui responsable du développement technique à la Fifa, «en tant que joueur, une fois qu'on l'utilise, on ne peut plus s'en passer et c'est ce qui fait la force de ce projet».